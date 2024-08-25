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Сент-Паули потерпел неудачу в своем попытке вернуться в Бундеслигу.

 and  Alex Stellmacher
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В конечном счете железнодорожный округ Гамбурга не видит цели в этих железных дорогах.
В конечном счете железнодорожный округ Гамбурга не видит цели в этих железных дорогах.

Сент-Паули потерпел неудачу в своем попытке вернуться в Бундеслигу.

Возвращение 1. FC St. Pauli в Бундеслигу не сложилось так, как планировалось. Вместо того чтобы одержать победу как первая команда, вернувшаяся в высший дивизион за семь лет, они потерпели домашнее поражение от 1. FC Heidenheim. Победу одержала умнее команда.

  1. FC Heidenheim испортил возвращение St. Pauli в Бундеслигу после 13-летнего отсутствия. Команда-аутсайдер прошлого сезона в высшем дивизионе одержала сенсационную победу со счетом 2:0 (0:0) на стадионе «Хамбургер Миллернтор» в последнем матче 1-го тура. Несмотря на то что St. Pauli доминировал значительную часть матча, им не хватило точности в завершающей стадии.

Пол Вэннер (66.) переломил ход матча в пользу гостей, забив гол. В конце матча Ян Шёппнер (82.) закрепил победу, головой замкнув подачу с углового.

29 157 зрителей стали свидетелями напряженной игры с самого начала, несмотря на initial scarcity of goal-scoring opportunities. Тренер Heidenheim Франк Шмидт провел восемь замен в команде, которая играла в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА против «БК Хаккен» в Швеции (2:1).

Александр Блассен провел только одну замену в своем дебютном матче в Бундеслиге, выпустив Ларса Рицку вместо Финна Stevens. Стивенс начал матч в предыдущем матче Кубка Германии против команды региональной лиги «Хallescher FC».

St. Pauli не хватает точности

St. Pauli начал матч с преимуществом в владении мячом, но не смог им воспользоваться. Их оборона была крепкой, но быстрого контр-атакующего футбола, которого добивался Блассен, не наблюдалось. Метаклеф не попал в створ ворот с 18 метров после 20 минут, их первый шанс.

Затем St. Pauli завладел инициативой, улучшив свою игру в контр-атаках. Через 10 минут после своего первого шанса Метаклеф получил еще один перспективный шанс. Оказавшись один на один с вратарем HeidenheimKevin Müller, австралиец не смог удачно пробить по воротам. До перерыва St. Pauli сохранял преимущество, а от Heidenheim почти ничего не было слышно.

Домашняя команда продолжала давить во втором тайме, иногда играя эффектно вперед. Однако им часто не хватало точности в последнем пасе, чтобы создать явные голевые моменты. Кроме того, оборона Heidenheim была обычно надежной.

Лишь один примечательный момент был у St. Pauli во втором тайме: удар головой новичка Моргана Гилавугуи (48') после свободного удара Эрика Смита. Лишь в 63-й минуте стало снова опасно у ворот гостей: после мощного сольного рывка Джексона Ирвина Гилавугуи не хватило миллиметров, чтобы открыть счет.

Но затем последовал сюрприз для болельщиков из Гамбурга: Вэннер идеально завершил контр-атаку для Heidenheim. St. Pauli пришлось перестраиваться. Они пытались создать моменты, но не смогли создать много явных шансов. Heidenheim играл умнее и поставил точку в матче, забив гол Шёппнером.

Несмотря на первоначальное преимущество в владении мячом и стремление к быстрому контр-атакующему футболу, St. Pauli не смог воспользоваться своими шансами против 1. FC Heidenheim. Это продолжалось на протяжении всего матча, и St. Pauli не смог одержать победу даже против команды, вернувшейся в высший дивизион. С другой стороны, возвращение 1. FC St. Pauli в Бундеслигу было испорчено 1. FC Heidenheim, который одержал победу со счетом 2:0 на выезде.

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