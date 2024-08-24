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Сент-Паули испытывает ранний отъезд из Ирвина.

Капитан остается на палубе. Перед первым матчем ФК Сан-Паулу в Бундеслиге Джэксон Ирвин prolongé договор с командой.

 and  Katherine Bradley
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Сант-Паули досрочно договорился о продлении контракта с Джексоном Айрвайном.
Сант-Паули досрочно договорился о продлении контракта с Джексоном Айрвайном.

- Сент-Паули испытывает ранний отъезд из Ирвина.

Немецкий клуб FC St. Pauli неожиданно продлил контракт с капитаном Джексоном Ирвином. 31-летний австралийский футболист продолжит сотрудничество с командой, которая была повышена в этом сезоне, как объявил клуб. Изначально его контракт должен был истечь в конце этого сезона. Срок newly signed contract остается неизвестным.

"Я сказал, когда впервые продлил контракт два года назад, что чувствую себя очень комфортно в Гамбурге и с FC St. Pauli", - сказал Ирвин. "Ничего не изменилось, и поэтому я вижу свое будущее здесь". Ирвин присоединился к клубу, который в то время был во второй лиге, в 2021 году и ранее продлил контракт в октябре 2022 года.

97 матчей за St. Pauli

В 97 матчах на данный момент полузащитник забил 15 голов и отдал 15 передач. За свою национальную команду Ирвин сыграл 69 матчей с 2013 года, забив 10 голов и сделав 9 передач.

"Джексон - исключительно важный игрок для нас во многих аспектах", - сказал тренер Александр Блассен. "Он задает высокие стандарты на поле tanto в плане выступлений, как и verbal, и как капитан, он мой главный контакт в команде".

Новость о продлении контракта Джексона Ирвина с FC St. Pauli была встречена с радостью в сообществе европейского футбола. Несмотря на первоначальные планы расстаться с австралийским интернационалом в конце сезона, сильные выступления и преданность клуба убедили европейскую команду сохранить его.

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