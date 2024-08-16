Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПольша

Сент-Галлен выжил на самой безумной футбольной игре года

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

Сент-Галлен выжил на самой безумной футбольной игре года

FC Санкт-Галлен, похоже, является безоговорочным победителем в матче Конференции с «Сласком» из Бреслау после 21-й минуты. Однако сумасшедшие минуты полностью меняют игру перед перерывом. После этого игра становится действительно бурной и очень напряженной.

В местном чемпионате вы можете увидеть такие игры чаще, но в профессиональном футболе? Не так часто. Швейцарский клуб FC Санкт-Галлен переживает чрезвычайно бурный вечер в 3-м раунде Лиги конференций против польского клуба «Сласка» из Бреслау. После матча, который продлился 24 минуты дольше обычного, с тремя удалениями и постоянным использованием VAR, счет составляет 3:2. Таблоид «Блик» потрясен одной из «самых сумасшедших игр в Кубке Европы».

У швейцарцев были все шансы на победу. Они начали второй матч с преимуществом в 2:0 после первого матча и забили быстрый гол. В 21-й минуте Бастиен Тома забил 1:0, что сделало преимущество Санкт-Галлена очень комфортным. Поляки забили раньше, но гол был отменен из-за VAR. Капитан «Сласка» Алекс Петков помешал вратарю Лоуренсу Ати Зиги.

Шесть катастрофических минут для Санкт-Галлена

Перед перерывом игра принимает неожиданный оборот. В течение шести минут поляки забивают три гола. Петр Шварц открывает счет невероятным катящимся голом (41-я минута), затем Пиотр Самиец-Талар забивает прекрасный гол с эффектной траекторией (43-я минута), и Петков (45+2) делает счет 3:3. Игра снова равна. Поскольку правило о голах, забитых на выезде, больше не применяется, все начинается заново.

Но буря еще не закончилась. Во втором тайме происходит расистский инцидент. Вратарь Ати Зиги неоднократно жаловался на обезьяньи крики в свой адрес. Судья предупреждает, что матч будет прерван, если подобные инциденты продолжатся. Фаната, подозреваемого в создании шума, в конце концов выдворяют со стадиона.

Далее: Петков падает в штрафной (76-я минута), судья назначает пенальти. Однако после вмешательства VAR он меняет свое решение на симуляцию, показывает Петкову вторую желтую карточку и удаляет его с поля. «Блик» в недоумении. В своем анализе они говорят: «Но предупредить Петкова во второй раз за якобы симуляцию совершенно не к месту, да что там, неправильно. Потому что капитана поляков явно сбили Стеванович».

Пенальти в 108-й минуте перебивается

То же самое происходит с товарищем по команде Матиасом Нахуэлем в дополнительное время на 11-й минуте. Он забил с близкого расстояния. Видеоповтор занимает пять минут, прежде чем назначается пенальти. Кристиан Вициг подходит к точке - и промахивается. Но VAR вмешивается снова. Вратарь Рафал Лещинский слишком рано вышел за линию. Пенальти перебивается. На этот раз Вильям Гюббельс забивает. Он делает счет 2:3 в пользу швейцарцев, что в сумме дает 4:3, и Санкт-Галлен празднует победу.

Но игра еще не окончена. Арнау Ортис получает желтую карточку на 22-й минуте дополнительного времени, а затем прямую красную за неповиновение. Две минуты спустя все finally over. В следующем раунде команда бывшего тренера «Аугсбурга» и «БВБ-II» Энрико Маассена встретится с «Трабзонспором».

Несмотря на начальное преимущество, польский «Сласк» из Бреслау героически боролся в матче Лиги конференций против FC Санкт-Галлена. После бурного периода перед перерывом «Сласк» смог забить три гола подряд в ворота швейцарской команды, один из которых забил Алекс Петков.

Второй тайм игры не был менее бурным, так как вратарь Санкт-Галлена Лоуренс Ати Зиги столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны зрителей. Судья угрожал прервать матч, если подобные инциденты продолжатся, в результате чего фаната, подозреваемого в создании обезьяньих криков, выдворили со стадиона.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

С нулевыми очками, 36-летняя была худшей из 16 участников.
Спорт

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной"

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной" После выступления на Олимпиаде брейкдансер Рэйчел Гунн стала предметом насмешек в социальных сетях. 36-летняя спортсменка подверглась всеобщему осмеянию из-за своей "кенгуруподобной" рутины. В Instagram Гунн заявила, что "отдала все силы" на свое выступление. Австралийская брейкдансерша Рэйчел Гунн, ставшая

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лора Людвиг на грани окончания карьеры.
Спорт

Лора Людвиг на грани окончания карьеры.

Лора Людвиг на грани окончания карьеры. После объявления об уходе после разочаровывающих Олимпийских игр в Париже Лауре Людвиг также пришлось рано покинуть последний ЕМ: олимпийская чемпионка Рио в пляжном волейболе выбыла в 1/8 финала вместе со своей партнершей Луизой Липпманн. Людвиг осталось всего два выступления. Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть
Спорт

"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть

Внешний вид брейкdanсерши Рэйчел Ганн на Олимпиаде остался у многих неприятное впечатление, к котором она впервые начала обращать внимание.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В фильме "Уход за кожей" Элизабет Бэнкс играет Хоуп Голдман, персонаж, вдохновленный известным...
Культура

Убийство известного специалиста по уходу за кожей, которое имеет интригу блокбастера, стало реальностью.

Дэйн Далуайс утверждает, что фильм "Уход" лишь поверхностно затрагивает подлинную проблему, с которой она столкнулась, столкнувшись со следствием, преследованием и необоснованными обвинениями в подстрекательстве к убийству.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно