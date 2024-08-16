Сент-Галлен выжил на самой безумной футбольной игре года

FC Санкт-Галлен, похоже, является безоговорочным победителем в матче Конференции с «Сласком» из Бреслау после 21-й минуты. Однако сумасшедшие минуты полностью меняют игру перед перерывом. После этого игра становится действительно бурной и очень напряженной.

В местном чемпионате вы можете увидеть такие игры чаще, но в профессиональном футболе? Не так часто. Швейцарский клуб FC Санкт-Галлен переживает чрезвычайно бурный вечер в 3-м раунде Лиги конференций против польского клуба «Сласка» из Бреслау. После матча, который продлился 24 минуты дольше обычного, с тремя удалениями и постоянным использованием VAR, счет составляет 3:2. Таблоид «Блик» потрясен одной из «самых сумасшедших игр в Кубке Европы».

У швейцарцев были все шансы на победу. Они начали второй матч с преимуществом в 2:0 после первого матча и забили быстрый гол. В 21-й минуте Бастиен Тома забил 1:0, что сделало преимущество Санкт-Галлена очень комфортным. Поляки забили раньше, но гол был отменен из-за VAR. Капитан «Сласка» Алекс Петков помешал вратарю Лоуренсу Ати Зиги.

Шесть катастрофических минут для Санкт-Галлена

Перед перерывом игра принимает неожиданный оборот. В течение шести минут поляки забивают три гола. Петр Шварц открывает счет невероятным катящимся голом (41-я минута), затем Пиотр Самиец-Талар забивает прекрасный гол с эффектной траекторией (43-я минута), и Петков (45+2) делает счет 3:3. Игра снова равна. Поскольку правило о голах, забитых на выезде, больше не применяется, все начинается заново.

Но буря еще не закончилась. Во втором тайме происходит расистский инцидент. Вратарь Ати Зиги неоднократно жаловался на обезьяньи крики в свой адрес. Судья предупреждает, что матч будет прерван, если подобные инциденты продолжатся. Фаната, подозреваемого в создании шума, в конце концов выдворяют со стадиона.

Далее: Петков падает в штрафной (76-я минута), судья назначает пенальти. Однако после вмешательства VAR он меняет свое решение на симуляцию, показывает Петкову вторую желтую карточку и удаляет его с поля. «Блик» в недоумении. В своем анализе они говорят: «Но предупредить Петкова во второй раз за якобы симуляцию совершенно не к месту, да что там, неправильно. Потому что капитана поляков явно сбили Стеванович».

Пенальти в 108-й минуте перебивается

То же самое происходит с товарищем по команде Матиасом Нахуэлем в дополнительное время на 11-й минуте. Он забил с близкого расстояния. Видеоповтор занимает пять минут, прежде чем назначается пенальти. Кристиан Вициг подходит к точке - и промахивается. Но VAR вмешивается снова. Вратарь Рафал Лещинский слишком рано вышел за линию. Пенальти перебивается. На этот раз Вильям Гюббельс забивает. Он делает счет 2:3 в пользу швейцарцев, что в сумме дает 4:3, и Санкт-Галлен празднует победу.

Но игра еще не окончена. Арнау Ортис получает желтую карточку на 22-й минуте дополнительного времени, а затем прямую красную за неповиновение. Две минуты спустя все finally over. В следующем раунде команда бывшего тренера «Аугсбурга» и «БВБ-II» Энрико Маассена встретится с «Трабзонспором».

Несмотря на начальное преимущество, польский «Сласк» из Бреслау героически боролся в матче Лиги конференций против FC Санкт-Галлена. После бурного периода перед перерывом «Сласк» смог забить три гола подряд в ворота швейцарской команды, один из которых забил Алекс Петков.

Второй тайм игры не был менее бурным, так как вратарь Санкт-Галлена Лоуренс Ати Зиги столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны зрителей. Судья угрожал прервать матч, если подобные инциденты продолжатся, в результате чего фаната, подозреваемого в создании обезьяньих криков, выдворили со стадиона.

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