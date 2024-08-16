Сент-Галлен выжил на самой безумной футбольной игре года

FC Санкт-Галлен кажется явным фаворитом в матче Конференции с «Сласком» из Бреслау после 21-й минуты. Но сумасшедшие минуты полностью меняют игру перед перерывом. После этого все становится хаотично и крайне напряженно.

В местном чемпионате вы можете увидеть такие сумасшедшие матчи чаще, но в профессиональном футболе? Не так часто. Швейцарский клуб FC Санкт-Галлен переживает крайне бурный вечер в третьем раунде Конференции против польского клуба «Сласк» из Бреслау. После матча с 24 минутами добавленного времени, тремя красными карточками и постоянным использованием VAR (да, это не в местном чемпионате) счет 3:2. Швейцарская таблоидная газета «Blick» восхищена одним из «самых безумных матчей в Кубке Европы».

У швейцарцев были все шансы. Они начали второй матч с преимуществом в два гола после первой игры и забили рано. В 21-й минуте Бастьен Тома забил 1:0, сделав преимущество Санкт-Галлена комфортным. Поляки забили раньше, но VAR отменил гол. Капитан «Сласка» Алекс Петков помешал вратарю Лоуренсу Ати Зиги.

Шесть катастрофических минут для Санкт-Галлена

Перед перерывом игра принимает неожиданный оборот. В течение шести минут поляки забивают три гола. Петр Шварц открывает счет невероятным катящимся голом (41), затем Пиотр Самиец-Талар забивает прекрасным закручивающимся ударом (43), и Петков (45+2) делает счет 3:3. Вдруг игра равна. Поскольку правило об удалениях больше не действует, все снова открыто.

Но это еще не конец хаоса. Во втором тайме происходит расистский инцидент. Вратарь Ати Зиги несколько раз жалуется на обезьяньи крики в свой адрес. Судья предупреждает, что матч будет прерван, если произойдут еще инциденты. Фаната, подозреваемого в создании шума, в конце концов выведут из стадиона.

Затем: Петков падает в штрафной (76), судья назначает пенальти. Но после вмешательства VAR он меняет решение на симуляцию и показывает польскому капитану вторую желтую, а значит, красную карточку. «Blick» удивлен. В своем анализе они говорят: «Но предупредить Петкова во второй раз за якобы симуляцию абсолютно неуместно, да что там, неправильно. Потому что капитана поляков явно сбили Стеванович».

Пенальти в 108-й минуте перебивается

В 11-й минуте дополнительного времени Мatias Nahuel также получает красную карточку. Он коснулся мяча рукой с близкого расстояния. Проходит пять минут видеообзора, прежде чем назначается пенальти. Кристиан Вициг подходит к точке - и промахивается. Но VAR вмешивается снова. Вратарь Рафал Лещински вышел со своей линии слишком рано. Пенальти перебивается. На этот раз Виллем Гюббельс забивает. Он делает счет 2:3 для швейцарцев, что в итоге 4:3. Санкт-Галлен празднует.

Но игра еще не окончена. Арнау Ортиз получает вторую желтую, а затем красную карточку за протест в 22-й минуте дополнительного времени. Две минуты спустя все наконец заканчивается. В следующем раунде команда бывшего тренера «Аугсбурга» и молодежной команды «Боруссии» Энрико Маассена сыграет против «Трабзонспора».

Комиссия рассмотрела инцидент с участием вратаря Лоуренса Ати Зиги и капитана «Сласка» Алекса Петкова, определив, что Петков помешал Зиги, что привело к отмене гола. Несмотря на хаос и турбулентность, Комиссия подтвердила решение, обеспечив справедливость в матче.

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