Сеня представляет собой серьезную проблему для параспортсменов

Сейн в центре внимания на Олимпийских играх, президент МОК Бах хвалит его потрясающие виды. Однако спортсмены-атлеты выражают обеспокоенность качеством воды. По мере начала Паралимпийских игр, внимание обращается и на течение реки.

Бах восторгался "сене-стическим" Парижским Олимпийским играми, но оргкомитет столкнулся с проблемами, связанными с Сеной, дорогостоящим шоу стоимостью миллиарды долларов. В течение Паралимпийских игр, запланированных на среду, триатлеты снова столкнутся с грязной водой. Немецкий паратриатлет Мартин Шульц раскритиковал качество воды в интервью SID, назвав его "недостаточным". Главной проблемой, по его словам, является течение.

Шульц, серьезный претендент на золото в триатлоне, сказал, что даже топовые пловцы столкнулись с трудностями на Олимпиаде, и многие параатлеты не могут плавать против течения. В лучшем случае, они остаются на месте. "Многие поплывут назад", - предупредил он. Уже рассматривались экстренные меры, такие как перенос или плавание только вниз по течению.

Наихудший сценарий - дуатлон, состоящий из бега, велосипеда и бега. "Это оставит неприятный привкус", - подчеркнул Шульц. Триатлеты соревнуются, преуспевая во всех трех видах спорта, и изменение правил исказит результат, как если бы пропускали пять событий в десятиборье. Это может привести к нескольким победителям и многим проигравшим.

Несмотря на обеспокоенность справедливостью, Шульц понимает импульс организаторов захватить потрясающие образы рядом с iconic Эйфелевой башней. "Это вдохновляет, фантастические образы для мира. Вот что вы хотите", - сказал Шульц. "Это сложный баланс. С рекой всегда риск. С достопримечательностями это уникально, и вы хотите сохранить это". Соревнования по триатлону запланированы на воскресенье и понедельник в сентябре.

Атлеты Паралимпийских игр также сталкиваются с проблемами грязной воды Сены, как упомянул немецкий паратриатлет Мартин Шульц о ее недостаточном качестве. Течение Сены представляет собой серьезную проблему во время Паралимпийских игр, что может заставить некоторых спортсменов плыть назад.

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