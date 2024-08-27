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СпортНовостиПаралимпийские игры

Сеня представляет собой серьезную проблему для параспортсменов

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Лучшим было бы стационарное состояние, но течение Сены могло бы существенно усложнить эту ситуацию.
Лучшим было бы стационарное состояние, но течение Сены могло бы существенно усложнить эту ситуацию.

Сеня представляет собой серьезную проблему для параспортсменов

Сейн в центре внимания на Олимпийских играх, президент МОК Бах хвалит его потрясающие виды. Однако спортсмены-атлеты выражают обеспокоенность качеством воды. По мере начала Паралимпийских игр, внимание обращается и на течение реки.

Бах восторгался "сене-стическим" Парижским Олимпийским играми, но оргкомитет столкнулся с проблемами, связанными с Сеной, дорогостоящим шоу стоимостью миллиарды долларов. В течение Паралимпийских игр, запланированных на среду, триатлеты снова столкнутся с грязной водой. Немецкий паратриатлет Мартин Шульц раскритиковал качество воды в интервью SID, назвав его "недостаточным". Главной проблемой, по его словам, является течение.

Шульц, серьезный претендент на золото в триатлоне, сказал, что даже топовые пловцы столкнулись с трудностями на Олимпиаде, и многие параатлеты не могут плавать против течения. В лучшем случае, они остаются на месте. "Многие поплывут назад", - предупредил он. Уже рассматривались экстренные меры, такие как перенос или плавание только вниз по течению.

Наихудший сценарий - дуатлон, состоящий из бега, велосипеда и бега. "Это оставит неприятный привкус", - подчеркнул Шульц. Триатлеты соревнуются, преуспевая во всех трех видах спорта, и изменение правил исказит результат, как если бы пропускали пять событий в десятиборье. Это может привести к нескольким победителям и многим проигравшим.

Несмотря на обеспокоенность справедливостью, Шульц понимает импульс организаторов захватить потрясающие образы рядом с iconic Эйфелевой башней. "Это вдохновляет, фантастические образы для мира. Вот что вы хотите", - сказал Шульц. "Это сложный баланс. С рекой всегда риск. С достопримечательностями это уникально, и вы хотите сохранить это". Соревнования по триатлону запланированы на воскресенье и понедельник в сентябре.

Атлеты Паралимпийских игр также сталкиваются с проблемами грязной воды Сены, как упомянул немецкий паратриатлет Мартин Шульц о ее недостаточном качестве. Течение Сены представляет собой серьезную проблему во время Паралимпийских игр, что может заставить некоторых спортсменов плыть назад.

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