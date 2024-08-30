- Сенатская фигура образования получила много сладостей на начало школы

Берлинский сенатор по образованию Катрина Гюнтер-Вюш с ностальгией вспоминает свои первые школьные годы, особенно те, что были наполнены сладостями. "Было как на большом семейном празднике, меня буквально заваливали конфетами", - поделилась она с немецким пресс-агентством перед началом занятий для первоклассников в Берлине в субботу. "И там было только сладости".

Она все еще может найти фотографии тех дней в Дрездене, вспоминает сенатор. "На них я в своей детской комнате, засыпанная горой конфет. Я пустила все пакеты с конфетами вокруг себя, было настоящее зрелище". Запасы хватило надолго.

Гюнтер-Вюш особенно помнит содержимое того пакета с конфетами. "У нас были родственники из Западной Германии, и они тоже присылали коробку конфет", - описывает она. "Так что у меня были такие конфеты, как Сникерс и Милки-Уэй, которых раньше не было. И я могла брать одну каждый день в свой ланч-бокс".

Гюнтер-Вюш добавляет: "Конечно, я теперь убеждаюсь, что мои дети находят фрукты или овощи в своих ланч-боксах. Но у детей разные вкусы".

Она явно помнит день первого школьного звонка как незабываемый момент, признается политик. "Это было грандиозное событие, новый этап в жизни. Я помню его даже как маленькая 6-летняя девочка".

Сенатор часто рассказывает своим детям эти ностальгические истории, выражаясь так: "Я не могу не вспоминать свои собственные школьные годы как ребенка и ту радость, которую я испытывала во время этих событий".

Дети Гюнтер-Вюш также видели ее любовь к сладостям, как она часто упоминает: "Иногда я все еще держу небольшой запас шоколада или конфет дома, как я делала в детстве".

Читайте также: