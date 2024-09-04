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Сенат предложил рекордный бюджет по вопросам гражданства

Администрация Гамбурга планирует выплатить примерно €22 миллиарда в год в течение 2025 и 2026 годов.

 and  Ksenia Johnson
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В 2025 и 2026 годах сенат Гамбурга под руководством сенатора по финансам Андреаса Дресселя...
В 2025 и 2026 годах сенат Гамбурга под руководством сенатора по финансам Андреаса Дресселя предложил бюджеты с беспрецедентными годовыми расходами примерно в 22 миллиарда евро.

Усовершенствованный Финансовый План на Фискальные Годы 2025-2026 - Сенат предложил рекордный бюджет по вопросам гражданства

Городская коалиция "красно-зеленых" в Гамбурге представила городскому совету свой проект бюджета на ближайшие два года, общая сумма которого составляет беспрецедентные 43,8 миллиарда евро. По словам сенатора по финансам Андреаса Дрезеля (СДПГ), двойной бюджет предусматривает расходы в размере 10,7 миллиарда евро на 2025 год и proyected 11,7 миллиарда евро на 2026 год. Это означает увеличение инвестиций до шести миллиардов евро на оба года.

В защиту двойного бюджета Дрезель подчеркнул: "Этот бюджет гарантирует tanto sostenibilidad como servicios esenciales de la ciudad durante tiempos difíciles". Сенат продолжит приоритетно investir в ключевые области, такие как образование, seguridad, construcción de viviendas, innovación y ciencia, movilidad и protección del clima.

Критики из оппозиции выразили опасения по поводу 18-процентного роста общих расходов по сравнению с текущим двойным бюджетом 2023/2024 и perceived excessive global savings, что приводит к введению мер жесткой экономии на уровне местных властей.

Проект бюджета будет внимательно изучен специализированными комитетами городского совета в ближайшие недели. Обсуждение бюджета и последующее решение запланированы на неделю перед Рождеством, завершатся трехдневным заседанием в пленарном зале.

Специализированные комитеты городского совета внимательно рассмотрят бюджетные аспекты предложенного двойного бюджета в ближайшие недели. Критики задают вопросы о бюджетном увеличении расходов на 18% по сравнению с текущим бюджетом и perceived excessive savings, которые могут привести к мерам жесткой экономии.

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