- Сенат одобрил "закон о более быстром строительстве"

Сенат одобрил проект "Законов о быстром строительстве", направленный на ускорение темпов строительства жилых и других объектов в Берлине. Этот план включает в себя множество стратегий, таких как упрощение и стандартизация процедур планирования и утверждения, установление сроков рассмотрения и утверждения, а также определение ролей между государственной и районной администрациями. Государство возьмет на себя больше полномочий в определенных процедурах. Одной из целей этих новых правил является снабжение строителей предсказуемой информацией о сроках утверждения разрешений, что облегчит планирование проектов.

Министр городского развития Берлина,Christian Gaebler (СДПГ), приветствовал это развитие как значительный шаг к более быстрому строительству в Берлине. Ранее экологические группы выразили опасения по поводу возможного воздействия на биоразнообразие и природные территории из-за ускоренного строительства. В то время как "Зеленые" и Левая партия выразили опасения по поводу законодательства, строительный сектор его одобрил.

Законопроект теперь пойдет на детальное рассмотрение в Парламенте, и там будет принято окончательное решение. По оценкам Гаеблера, закон вступит в силу к декабрю.

"Закон о быстром строительстве" потенциально может оказать значительное влияние на рынок жилья в Берлине, так как ускоренное строительство может привести к увеличению числа доступных жилых единиц. Новые правила направлены на то, чтобы снабдить строителей ясной информацией о сроках утверждения разрешений, что облегчит планирование проектов на рынке жилья.

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