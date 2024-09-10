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Сенат не замечает академических проблем в учебных заведениях

Эффективность школьных обедов в настоящее время оставляет желать лучшего. Администрация образования предпринимает шаги для исправления ситуации, но Сенат не смог активно заняться этим на своей последней ассамблее.

 and  Katherine Bradley
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При раздаче школьных обедов после праздников в Берлине возникли некоторые сложности.
При раздаче школьных обедов после праздников в Берлине возникли некоторые сложности.

- Сенат не замечает академических проблем в учебных заведениях

На заседании Сената вопрос о поставщике питания, ответственном за школьные обеды, не был поднят. Как сообщила пресс-секретарь Сената Кристине Рихтер, "Этого вопроса не было в повестке дня сегодня". Однако Управление образования активно сотрудничает с образовательными округами и компанией-поставщиком, чтобы разработать стратегию, гарантирующую бесперебойную работу и надежную доставку еды.

Зеленая партия и Левые выразили свое недовольство. Они предложили обсудить вопрос на первом после летних каникул заседании под названием "Неудачный старт школы: отсутствие еды, голодные студенты, нехватка преподавательского состава".

Лидер фракции Зеленых Себастьян Вальтер осудил коалицию, заявив: "Провалы с школьным питанием показывают, что коалиция не способна установить эффективные процессы в городе". Он также поставил под сомнение план правительства по решению проблем, заявив: "Сроки были слишком узкими, количества были недооценены. Мы потребуем ответы на следующем заседании: какие шаги правительство планирует предпринять для устранения этих недостатков?"

После летних каникул в различных берлинских школах сообщалось о проблемах с единственной компанией-поставщиком, согласно Управлению образования, обслуживающей около 100 учреждений. Проблемы включали задержки с доставкой, нехватку продуктов и еду, подаваемую в ненадлежащем состоянии.

Зеленая партия и Левые планируют обсудить вопрос на первом после летних каникул заседании, сосредоточившись на неудачном начале учебного года, в том числе на голодных студентах и нехватке преподавательского состава из-за проблем с питанием в многочисленных школах. Озабоченность вызывает компания-поставщик, обслуживающая школы в Берлине, что вызвало вопросы у лидера фракции Зеленых Себастьяна Вальтера, который критикует неспособность коалиции установить эффективные процессы и ставит под сомнение план правительства по решению проблемы.

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