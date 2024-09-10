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Федеральные земли ГерманииНовостиЭкстрадиция

Сенат не решает образовательных проблем в школах

Питание в школах сталкивается с проблемами. Ведомство занимается этим вопросом. Сенат не рассмотрел это в последнем заседании.

 and  James Williams
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Проблемы возникли при распределении школьных обедов в Берлине после каникул
Проблемы возникли при распределении школьных обедов в Берлине после каникул

- Сенат не решает образовательных проблем в школах

На заседании Сената вопрос о поставках продовольствия для образовательных учреждений крупным поставщиком остался без внимания. Как заявила представитель Сената Кристин Рихтер, "Этого вопроса не было в повестке дня сегодня". Однако Министерство образования активно сотрудничает с местными округами и поставщиком, чтобы разрешить проблемы и восстановить бесперебойную работу и стабильную поставку питания.

В то же время Зеленые и Левые выразили обеспокоенность. Представители обеих оппозиционных партий в земельном парламенте предложили обсудить этот вопрос на первом заседании после летних каникул под названием "Неудачный старт школы: отсутствие еды, голодные ученики, недостаток преподавательского состава". "Хаос с питанием подчеркивает неспособность коалиции разработать эффективные процессы для города", - заявил лидер фракции Зеленых Себастьян Вальтер. "Сроки были слишком короткими, количества занижены. На следующем заседании мы потребуем ответы: как правительство намерено устранять эти недостатки?"

После летних каникул в берлинских школах поступили многочисленные жалобы на одну и ту же компанию по доставке питания, которая, по данным Министерства образования, снабжает около 100 школ. Критика была направлена на поздние поставки, нехватку продуктов и часто холодную еду.

Теперь Министерство образования сталкивается с требованиями об отстранении компании-поставщика из-за постоянных проблем, как заявил лидер фракции Зеленых Себастьян Вальтер. В свете этих трудностей оппозиционные партии выступают за передачу ответственности за питание другому поставщику, чтобы улучшить питание для учеников.

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