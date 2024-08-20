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Федеральные земли ГерманииНовостиЖилищная политика

Сенат намерен одобрить "Законодательство о более быстром строительстве".

Срочный спрос на квартиры в Берлине существует, но проекты строительства обычно растягиваются на длительный период. Сенат начал реализацию контрмер

 and  John Stellmacher
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- Сенат намерен одобрить "Законодательство о более быстром строительстве".

Сенат стремится ускорить строительство жилья в Берлине и других проектах. В 1:00 PM во вторник они планируют рассмотреть проект закона "О быстром строительстве". Этот законопроект включает несколько стратегий ускорения планирования и реализации, в частности, жилищных проектов, которые в настоящее время занимают годы.

Некоторые из этих стратегий включают упрощение и стандартизацию процессов планирования и утверждения, установление сроков рассмотрения и обработки, а также четкое определение ответственности между государственным и районным уровнями. Государственный уровень будет иметь больший контроль над определенными процедурами. Одна из целей новых правил - предоставить строителям более точные сроки получения разрешения на строительство, что поможет в лучшем планировании.

Однако экологические группы выразили обеспокоенность возможным влиянием на природу и сохранение животных из-за более быстрого строительства. "Зеленые" и "Левые" выразили протест против закона, который все еще находится на рассмотрении в Палате представителей и должен быть принят там в этом году. С другой стороны, строительная индустрия поддерживает новые правила.

Стремление Сената ускорить жилищное строительство в основном обусловлено предложенной жилищной политикой, изложенной в законопроекте "О быстром строительстве". Цель этой политики - сократить длительный период планирования и реализации жилищных проектов, который в настоящее время занимает годы, за счет различных стратегий.

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