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Федеральные земли ГерманииНовостиЗаконодательный пакет

Сенат хочет ввести пакет административных реформ в ближайшее время

Главу города сделал административную реформу приоритетом. К концу этого года должен быть предоставлен законодательный пакет для этого.

 and  Alex Stellmacher
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Сенат Берлина планирует провести полную реформу администрации. Проект закона должен быть готов к...
Сенат Берлина планирует провести полную реформу администрации. Проект закона должен быть готов к концу года.

- Сенат хочет ввести пакет административных реформ в ближайшее время

Черсно-красный Сенат планирует в этом году представить свой планируемый пакет законодательных мер для всеобъемлющей административной реформы в Палату представителей. В него войдут несколько изменений в государственную конституцию, как объявила Государственный секретарь по административной модернизации Мартина Клемент. "Это по-прежнему гигантская задача", - сказала она. Политическое время для этого никогда не было более благоприятным.

Государственная Дума должна будет рассмотреть законопроекты в 2025 году. Для конституционной поправки требуется две трети голосов, что также требует одобрения оппозиции. Цель состоит в том, чтобы к 2026 году принять правовые основы для проекта реформы. По оценке Клемент, реализация станет реальной только после следующих выборов в Палату представителей осенью 2026 года.

В Берлине перераспределяются полномочия между государством и районами

В центре внимания находится перераспределение полномочий между государством и районами и закрепление этого в Законе об организации государства. Также потребуются изменения в Закон об административных округах, сказала Клемент. С ее точки зрения, также необходимо подойти к конституции в нескольких местах, например, чтобы уточнить права вмешательства Сената. Это важно, когда Сенат считает проект важным для всего города и не хочет оставлять ответственность на районе.

Сенат считает, что администрация Берлина нуждается в гораздо большем городском контроле. С другой стороны, права районов также должны быть усилены. Среди прочего, районы должны быть вовлечены в планирование раньше и должны получить право судиться, чтобы защитить себя от решений Сената, таких как строительство ограды вокруг Гёрлицкого парка в Кройцберге. Клемент также считает полезным наличие посреднического органа, к которому Сенат и районы могли бы обратиться в случае споров о полномочиях.

Районы также должны быть одновременно усилены

Государственный секретарь по административной модернизации также объявила, что Совет мэров, представляющий интересы районов, получит право инициативы в отношении Палаты представителей.

Клемент сказала, что текущая административная система страдает от отсутствия четкого каталога задач и четких полномочий. Такой каталог, разделенный на так называемые политические поля, такие как транспорт или здравоохранение, и поперечные области, такие как цифровизация, должен быть доступен к середине октября. Пока не ясно, сколько их всего - Клемент упомянула в качестве грубого ориентира 5000.

В следующем шаге должен быть проведен всеобъемлющий обзор задач. Это включает в себя проверку того, какие задачи на самом деле необходимы, какие можно цифровизировать, какие должны выполняться где-то еще, и как можно улучшить административные процессы. Эти оценки должны быть доступны к середине декабря, но они не связаны напрямую с пакетом законодательных мер.

ХДС и СДПГ согласовали в своем соглашении о коалиции 2023 года модернизацию неэффективно организованной администрации Берлина и четкое разделение полномочий между государством и районами. Для граждан, а также для других "клиентов" органов власти, таких как компании, процессы должны стать проще и быстрее.

Вейгер сделал этот проект приоритетным и называет его центральной заботой коалиции. Он хочет построить его на более широкой основе и поэтому также включил "Зеленых" и "Левых" в дискуссию о реформе.

Пакет законодательных мер, объявленный Государственным секретарем по административной модернизации Мартиной Клемент, будет представлен в Палату представителей в этом году, содержащий предложения по административной реформе. Для принятия правовых оснований для этого проекта реформы необходимы две трети голосов в государственной Думе и одобрение оппозиции для любых конституционных поправок.

Совет мэров, представляющий интересы районов, получит право инициативы в отношении Палаты представителей в рамках пакета законодательных мер, чтобы усилить роли и полномочия районов наряду с городским контролем Берлина.

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