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Семёвая пора пшеницы в Северном Рейн-Вестфалии за три десятилетия

Ведение сельского хозяйства сталкивается с серьезными трудностями из-за погодных условий. К сожалению, основные урожаи зерновых оказались ниже ожидаемых. Тем не менее, некоторые сорта культур показали выше средних показателей урожайности.

 and  Ann Bradley
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В 202x году урожай зерновых в Северном Рейне-Вестфалии существенно снизился. (Архивное фото)
В 202x году урожай зерновых в Северном Рейне-Вестфалии существенно снизился. (Архивное фото)

- Семёвая пора пшеницы в Северном Рейн-Вестфалии за три десятилетия

Тяжелые времена для фермеров в Северном Рейне-Вестфалии: дожди наносят ущерб урожаю

Для фермеров в Северном Рейне-Вестфалии этот год выдался трудным, так как проливные дожди причинили ущерб урожаю. Статистика показывает, что с августа 2023 по июль 2024 года выпало на 50% больше осадков, чем обычно, что привело к затоплению полей, которые были недоступны для тракторов во время посева. К сожалению, многие растения утонули и не выжили после зимних наводнений.

Средний урожай зимней пшеницы, основной зерновой культуры, упал до 7,1 тонн с гектара, что значительно ниже, чем за последние 30 лет. "Избыточные дожди, хотя и были полезны для восполнения запасов грунтовых вод и увлажнения почвы, создали множество проблем для сельского хозяйства в течение года", - сказал министр сельского хозяйства Северного Рейна-Вестфалии Сильке Гориссен (ХДС).

Цены на зерно, скорее всего, останутся стабильными

Несмотря на плохой урожай, потребители могут ожидать стабильных цен на зерно. По данным Палаты сельского хозяйства, глобальный рынок зерна хорошо обеспечен, что поддерживает низкие цены. Основные экспортеры зерна, такие как Россия, Украина, Северная и Южная Америка, и Австралия в настоящее время не испытывают каких-либо серьезных проблем со сбором урожая, поэтому их урожаи имеют значительное влияние на глобальный рынок.

Уборка зерна в Северном Рейне-Вестфалии почти завершена, и статистическое ведомство IT.NRW сообщает, что в 2024 году было выращено 531 400 гектаров зерна, из которых 210 400 гектаров - пшеница, 95% которой - зимняя пшеница. Однако площадь под зимней пшеницей на 19% меньше, чем в 2023 году, и урожайность на 15% ниже, чем средняя за последние пять лет. Урожайность ржи, ячменя и тритикале также ниже средней.

Летние культуры показали лучшие результаты

Зато летние культуры смогли показать результаты выше среднего. Влажные условия были идеальными для посева летних культур вместо зимней пшеницы, которую из-за сырости не удалось посеять на многих полях. Несмотря на увеличение урожайности летних культур, их доля в общем урожае очень мала.

Проблемы со сбором урожая картофеля и клубники

Влажная погода также негативно сказалась на урожае картофеля и клубники. Палата сельского хозяйства сообщила о плохих условиях посадки и высоком давлении болезней от фитофторы, что привело к значительным потерям урожая картофеля. Урожай клубники также находится на рекордном минимуме за последние 10 лет, и IT.NRW сообщает о более низких, чем обычно, урожаях. С другой стороны, кукуруза, сахарная свекла и поздний картофель, как ожидается, дадут более высокий урожай, чем ожидалось, сообщило Министерство сельского хозяйства.

Климатические изменения привели к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, добавив проблем для фермеров. В этом году урожай был слишком влажным, в то время как в предыдущие годы он часто был слишком сухим и жарким для сельскохозяйственных операций.

Фермерам в Северном Рейне-Вестфалии теперь приходится решать проблему хранения продовольствия из-за неудачи с урожаем. Несмотря на плохой урожай, изобилие продовольствия из других основных экспортеров зерна может способствовать поддержанию стабильных цен на зерно по всему миру.

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