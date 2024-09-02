- Семилетний ребенок трагически погиб в бассейне

На озере в Бенсхайме, Гессен, трагически утонул семилетний мальчик. Он пропал в воскресный вечер, что спровоцировало тщательные поиски со стороны экстренных служб, продолжавшиеся часами. В конце концов, его безжизненное тело было найдено.

Причина утопления все еще не установлена

Расследование инцидента продолжается, и власти призывают всех, кто имеет относящуюся к делу информацию, выступить вперед. Семье погибшего была оказана помощь кризисной командой и имамом. На место происшествия прибыли сотрудники THW Бенсхайм, пожарная служба Бенсхайма, DLRG из Бенсхайма, Хоппенхайма и Ламперхайма. В поисках они задействовали восемь ныряльщиков, собак, обученных поиску в воде, sonar-лодку и вертолет.

Это естественное озеро, с 300-метровым песчаным берегом и просторной солнечной лужайкой, известно как популярное летнее место для местных жителей и туристов. Площадь озера составляет примерно семь гектаров, его поверхность покрыта пышной растительностью, а в самой глубокой точке оно погружается на 17 метров.

Команды DLRG из Бенсхайма, Хоппенхайма и Ламперхайма присоединились к спасательной операции на озере. Несмотря на их обширные ресурсы, в том числе восемь ныряльщиков, собак, sonar-лодку и вертолет, им потребовались часы, чтобы найти тело мальчика.

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