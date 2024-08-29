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Семеропера начинает свой новый сезон с представления "Летающего голландца"

Начинается новый этап для Дрезденской государственной оперы. Нору Шмид, нового интенданта, назначают в престижный театр, расположенный на Theaterplatz. Jednak, Drezdenzki Saxon State Orchestra получает нового главу.

 and  Yaroslav Smith
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Началась новая театральная глава в Семплер оперном театре, где продемонстрирован музыкальный...
Началась новая театральная глава в Семплер оперном театре, где продемонстрирован музыкальный спектакль 'Летучий голландец' композитора Рихарда Вагнера. (Архивное фото)

- Семеропера начинает свой новый сезон с представления "Летающего голландца"

**Семперопер в Дрездене открыла новый сезон постановкой оперы Ричарда Вагнера "Летучий голландец". Это представление отметило первую премьеру оперы в том же месте в 1843 году. На этот раз на сцене блистали выдающиеся вокалисты, такие как Майкл Волле (Голландец), Дженнифер Холуэй (Сента), Георг Цеппенфельд (Данланд) и Мэри (в роли которой выступила Кристина Майер). Музыкальным руководителем был Аксель Кобер. Ответная реакция публики была полна продолжительными аплодисментами и криками "браво".

После шестилетнего срока службы ИнтендантPeter Theiler уступил свою должность Норе Schmid, которая ранее работала главным драматургом оперы. Кроме того, Кристиан Тилеманн ушел с поста главного дирижера Дрезденской государственной капеллы, передав эстафету итальянцу Daniele Gatti. Также Кинсун Чан был назначен новым балетным директором.

Шмид анонсировала десять новых постановок в оперном отделе и четыре новых балетных произведения на свой первый сезон. Ее цель - охватить широкий спектр музыки, от барочной до современных композиций, от фэнтезийных сказок до опер в жанре научной фантастики. Также она планирует возродить 27 ранее поставленных произведений, чтобы порадовать преданных поклонников. Первая премьера будет "Мefistofele" Арриго Бойто, запланированная на 28 сентября.

Шмид обратилась к публике перед финальным занавесом, сказав: "Ожидание оперы, балета и концертов закончилось". Она поощряла публику к общению после представления в фойе или на террасах Семпероперы.

В субботу Daniele Gatti дебютирует в качестве главного дирижера Саксонского государственного оркестра. Его предыдущее выступление с этим оркестром состоялось 24 года назад по приглашению бывшего главного дирижера Джузеппе Синополи. В программе концерта - "Озаренная ночь" Арнольда Шёнберга в оркестровке для струнных и 1-я симфония Густава Малера. Также запланированы выступления на воскресенье и понедельник.

Открывающийся сезон Семперопера под руководством Интенданта Норы Schmid обещает десять новых оперных постановок и четыре новых балетных произведения. Этот первый сезон стремится охватить широкий спектр музыки, от барочной до современных композиций.

Отмечая начало срока Шмид, первой премьерой станет "Мefistofele" Арриго Бойто, запланированная на 28 сентября.

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