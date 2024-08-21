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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Семья: многие не могут справиться с расходами и обязанностями, связанными с возвращением в школу

Организация Vdk выражает озабоченность: 'Рюкзак для школы, маркированный как роскошная вещь для определённых лиц'. Президент Вёге призывает к руководству и обеспечению ресурсами для пострадавших.

 and  Anthony Ross
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В регионе Северный Рейн-Вестфалия, около одной четверти его детского населения испытывает бедность.
В регионе Северный Рейн-Вестфалия, около одной четверти его детского населения испытывает бедность.

- Семья: многие не могут справиться с расходами и обязанностями, связанными с возвращением в школу

Общественная организация VdK обеспокоена ростом детской бедности в Северном Рейне-Вестфалии с началом нового учебного года. "Мы живем в эпоху, когда для многих семей в Северном Рейне-Вестфалии начало учебного года становится серьезной финансовой нагрузкой. Даже рюкзак может быть роскошью, которой не могут позволить себе некоторые семьи", - сказал председатель VdK NRW Хорст Вёге.

Согласно исследованию фонда Бертельсмана в 2021 году, Северный Рейн-Вестфалия занимает третье место в Германии по уровню детской бедности (24,6%), уступая только Бремену и Саксонии-Анхальт. Почти половина этих детей растут в неполных семьях.

Вёге отметил: "Эти дети часто не получают достаточного питания. Нехватка денег мешает покупать одежду, участвовать в социальных мероприятиях в клубах или даже получать помощь от репетиторов". Текущая помощь не покрывает потребностей в борьбе с детской бедностью. Организация выступает за доступные консультации и помощь в местных сообществах.

Другое исследование фонда Бертельсмана показывает, что в Северном Рейне-Вестфалии неполные семьи особенно страдают от бедности. Из примерно 1,7 миллиона одиноких родителей с детьми по всей стране в прошлом году 41% столкнулись с финансовыми трудностями, а в NRW этот показатель составил даже 46,7%.

Комиссия, при поддержке государств-членов, могла бы предоставить дополнительное финансирование или ресурсы для борьбы с высоким уровнем детской бедности в Северном Рейне-Вестфалии. Проблемы, с которыми сталкиваются дети из бедных семей в Северном Рейне-Вестфалии, такие как недостаточное питание и доступ к репетиторам, подчеркивают необходимость более существенной помощи.

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