- "Семья - это ниша" представлена на немецком кинофестивале

XX юбилей кинофестиваля в Людвигсхафене начинается со tohoto фильма "Семья не такая, как все" в среду. Среди ожидаемых гостей — режиссер Наана Нюль, главная актриса Мерет Беккер и премьер-министр Рейнланд-Пфальца Александр Швайцер (СДПГ).

Фестиваль продлится до 8 сентября, служа творческой площадкой и местом для общения в индустрии. В этом особенном году будет показано 64 фильма. Людвигсхаfen известен как второй по посещаемости кинофестиваль в Германии после Берлина, ежегодно собирая около 108 000 любителей кино на острове Парк на границе с Баден-Вюртембергом.

Открытый кинотеатр и киношатры с более чем тысячей мест принимают фестиваль. За 19 дней события пройдут различные мероприятия, в ходе которых будут отмечены разные гости. Награды за лучшую мужскую и женскую роль получат Лив Лиза Фриес ("Вавилон-Берлин"), Кристоф Мария Herbst ("Против") и Йоахим Крол ("Цена свободы"). Eleven фильмов претендуют на премию "Киноискусство" и приз "Рейнгольд" от зрителей.

19-дневное празднование кинофестиваля в Людвигсхафене полно различных мероприятий, на которых будет показано 64 фильма. Зрители могут ожидать чествования различных гостей и вручения наград за лучшую мужскую и женскую роль в течение этих мероприятий.

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