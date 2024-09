- Семья Джексон демонстрирует свои танцевальные навыки в Мюнхене среди не оптимального качества звука

Этим должен был стать бах, праздник, полный радостных криков и воспоминаний о славных днях Jackson Five. "Наша цель - объединить людей в гармонии и мире", - заявили Марлон, Тито и Джеки из The Jacksons перед своим единственным концертом в Германии в Мюнхене в 1972 году, когда они еще выступали вместе со своими братьями Джермейном и легендарным "Королем поп-музыки", Майклом. Пятьдесят лет спустя, фанаты с нетерпением ждали вечера в Circus Krone в среду, чтобы насладиться зажигательными мелодиями, танцами и дозой ностальгии. Но многие ушли разочарованными.

Гармоничные вибрации легендарных мелодий

Многие лица в толпе казались немного напряженными, но не из-за братьев Джексонов. Мелодии, блестящие диско-костюмы и классические танцевальные движения - все было на месте. Было потрясающе видеть мужчин в возрасте 70 лет на сцене, которые так плавно исполняют эти движения. Таджжи, сын Тито, идеально вписался, так как он уже около двух лет добавляет свой вокальный талант к The Jacksons. Вечер был полон классических хитов Jackson Five, в которых многие в аудитории могли присоединиться, такие как "ABC" или "I Want You Back".

Разочаровывающие басы

К сожалению, один аспект совсем не сочетался - звуковая система. Громадные колонки наполняли небольшое, круглое пространство под куполом цирка дрожащим басом. Это превратилось в оглушительный ковер звука. Певцы делали все возможное, чтобы конкурировать, но их голоса терялись в хаосе звуков. Многие из их песен - мягкие, душевные, расслабляющие мелодии, такие как знаковая "I'll Be There", но резкие, грубые звуки из колонок почти поглотили их.

Энтузиазм не мог полностью разжечь аудиторию. Артисты на сцене отдавали все, что у них было. "Где бы мы ни были, мы делаем праздник", - не на бесконечных клубных вечеринках, а "здесь, на сцене", - объявил Марлон в начале шоу. К сожалению, талант братьев Джексонов и их группы мог быть лишь слабо воспринят среди неясного смешения громких звуков.

Легендарные музыканты в действии

Несмотря на плохое качество звука, невозможно было не почувствовать, что мы стали свидетелями преданных музыкантов, которые страстно любят свою работу и внесли свой уникальный вклад в историю музыки, смешав соул, поп, фанк и ритм-н-блюз. Их отец Джозеф начал развивать их музыкальный талант в 60-х. Сначала пришли Джеки, Джермейн и Тито, за ними последовали Майкл и Марлон. Они сформировали The Jackson Five и подписали контракт с известным лейблом соул Motown с помощью Дианы Росс в 1969 году. Молодые ребята не разочаровали. Их дебютный сингл "I Want You Back" стал хитом, и с более чем 100 миллионами проданных записей они стали одной из самых успешных поп-групп в истории.

Между тем, Майкл Джексон сосредоточился на своей сольной карьере, обрел всемирную известность - и сохранил ее до своей смерти около 15 лет назад: конец странной жизни, полной взлетов и падений, которую теперь снова документируют для биографического фильма. Племянник Джексона, Джаафар, воплощает "Короля поп-музыки" - к радости своих дядей. "Многие пытаются подражать Майклу Джексону", - пояснил Марлон Джексон. "Но Джаафар не подражал ему, он стал Майклом Джексоном. Его выступление безупречно!"

