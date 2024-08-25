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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Семья была спасена после аварии на автомагистрали.

При дтп автомобиль семейства вспыхнул пламенем, к счастью, все пять человек успели эвакуироваться прежде чем возникла опасность. Лицо, считающееся виновным, сейчас проходит через судебные процедуры.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Происшествие привело к длительному закрытию маршрута B9.
Происшествие привело к длительному закрытию маршрута B9.

- Семья была спасена после аварии на автомагистрали.

После дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе 9 пятеро членов семьи благополучно выбрались из своего сгоревшего автомобиля. По данным полиции, инцидент произошел недалеко от Мюльхайм-Карлиха в районе Майен-Кобленц, когда автомобиль, ехавший сзади, врезался в них сзади.

Автомобиль семьи ударился о барьер и загорелся. Один ребенок был госпитализирован с травмами головы, в то время как другие члены семьи получили лишь легкие травмы.

Водитель, подозреваемый в совершении наезда, якобы находился в сильном опьянении. Правоохранительные органы лишили его водительских прав и начали уголовное расследование. Федеральная трасса была перекрыта в течение нескольких часов.

В отчете следственных органов было отмечено: "Добавляется: Водитель, виновный в ДТП, был обвинен в вождении в нетрезвом виде". После завершения расследования против водителя были выдвинуты дополнительные обвинения в связи с тяжестью аварии.

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