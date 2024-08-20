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Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
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- Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии 65-летний мужчина был оштрафован астрономической суммой в 80 000 AUD (приблизительно 48 000 евро) за гибель 71 валлаби на его участке. Суды в Шеппартоне, расположенные к северу от Мельбурна, признали мужчину виновным в причинении страданий и боли восточно-серым гигантским валлаби, согласно местным новостным источникам, ссылаясь на судебную систему. Среди погибших валлаби были два молодых, известных как "йо-йо".

Присужденный индивидуум действительно имел лицензию на управление дикой природой, но признался в найме дополнительных стрелков, использующих жестокие методы убийства.

Разрешение на устранение

В попытке справиться с растущим населением валлаби в определенных регионах власти выдают разрешения на отстрел валлаби. Эти разрешения содержат строгие правила - любое жестокое обращение с животными запрещено явно.

В 2021 году ветеринары обнаружили многочисленные кучи мертвых валлаби, сложенные на участке в северной Виктории. Было установлено, что многие из этих животных не умерли мгновенно от выстрела, как требует закон, а вместо этого умерли в мучениях.

Малыш умер от голода и переохлаждения

Кроме того, один из двух детенышей валлаби, известный в Австралии как "йо-йо", умер от голода, истощения и переохлаждения после смерти своей матери. Другой, похоже, задохнулся в кармане матери.

Жестокое обращение с местной дикой фауной всегда незаконно и неприемлемо, заявило соответствующее ведомство по охране природы. Его глава, Кэти Гавенс, подчеркнула, что ее департамент очень серьезно относится к жестокости по отношению к животным. "Владельцы разрешений на 'управление дикой природой' обязаны гарантировать соблюдение требований к благополучию животных", - сказала она.

Существует четыре основных вида эмблематических сумчатых: красный валлаби, восточно-серый валлаби, западно-серый валлаби и антилоповый валлаби. Восточно-серый валлаби, научное название Macropus giganteus, обитает в восточной и юго-восточной частях Австралии, а также на Тасмании.

Ведомство по охране природы решительно осуждает любое жестокое обращение при разрешении на отстрел валлаби, как указано в правилах разрешения.

Другие владельцы разрешений должны строго соблюдать руководящие принципы благополучия животных, избегая действий, таких как жестокие методы убийства, как подчеркивает Кэти Гавенс.

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