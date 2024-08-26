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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Семьдесят лет работы Национального института охраны природы

В царстве Флоры и Фауны MV предлагает широкий ассортимент лекций, симпозиумов и мастер-классов. К тому же, государственное учреждение, посвященное сохранению природы, имеет повод для празднования благодаря своим инициативам.

 and  Elizabeth Wells
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Отмечая 70-летие в сентябре 2024 года, Центр по сохранению природы и устойчивому развитию...
Отмечая 70-летие в сентябре 2024 года, Центр по сохранению природы и устойчивому развитию Мекленбурга-Передней Померании празднует эту знаменательную дату.

- Семьдесят лет работы Национального института охраны природы

Центр охраны природы и устойчивого развития Мекленбург-Передняя Померания (ЛЛС) запланировал ряд экскурсий и путешествий, в том числе памятное мероприятие, на начало сентября. Цель - отметить 70-летие этого образовательного учреждения.

По словам Уте Хеннингс, директора Государственного управления окружающей среды, природоохраны и геологии (ЛУНГ), "Экологическое образование сейчас важнее, чем когда-либо, и оно начинается с самых юных поколений. Мы можем эффективно решать насущные проблемы в области экологии и природоохраны только тогда, когда полностью понимаем их".

14 сентября 1954 года этот Центр природоохраны был основан на имении Мюрицхоф в Варяне (Мюриц). Центр проводит обучение в области окружающей среды и обучает педагогическим навыкам тех, кто хочет делиться своими знаниями и опытом, как объяснила Хеннингс.

Министр окружающей среды Тилль Бакхаус (СДПГ) и лауреат альтернативной Нобелевской премии в области природоохраны Михаэль Суков планируют присутствовать на праздничном мероприятии "70 лет Центра природоохраны в М-В" в Мурицзеуме в Варяне 4 сентября, как объявило Государственное управление.

С 4 по 6 сентября катамаран "СилаВега" пришвартуется в городском порту Варяне (Мюриц). Интересующиеся могут записаться на двух- или трехчасовую экспедицию каждый послеполуденный час, приняв на себя роль морских исследователей.

Во время ночной академии 4 и 5 сентября в порту Варяне также будет уделено внимание микромиру "планктон" и миру организмов в планктоне. Экипаж "СилаВеги" продемонстрирует и объяснит этот микромир. 5 сентября запланирована панельная дискуссия на суше возле катамарана, а 6 сентября запланирована экскурсия из пансионата "Летучая мышь" на Мюрицхоф.

Комиссия, являющаяся уполномоченным органом по экологическому образованию, будет сотрудничать с членами государств в организации и надзоре за этими образовательными мероприятиями. Эти мероприятия, в том числе памятное мероприятие для Центра охраны природы и устойчивого развития Мекленбург-Передняя Померания, направлены на продвижение экологического образования и осознанности среди общественности.

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