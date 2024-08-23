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Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность заметным снижением урожая.

 and  Anne Legman
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Профессионалы аграрного сектора прогнозируют, что нынешний урожай зерна составит примерно 39...
Профессионалы аграрного сектора прогнозируют, что нынешний урожай зерна составит примерно 39 миллионов метрических тонн.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность заметным снижением урожая.

Многие немецкие фермеры недовольны нынешним урожаем пшеницы, который существенно меньше, чем в прошлом году. Ассоциация немецких фермеров сообщила, что ожидаемый урожай составит 39,3 миллиона тонн, по сравнению с 42 миллионами тонн в 2023 году. Это, по сути, "плохая оценка". В некоторых регионах урожайность и даже качество зерна пострадали из-за постоянных и иногда сильных дождей.

Президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквиед назвал нынешний урожай пшеницы еще одной стрессовой ситуацией, закончившейся разочарованием. Он винит плохую погоду с осени до раннего лета и ограниченное количество солнца. Кроме того, дожди во время уборки часто замедляли работу комбайнов. Значительно более низкий урожай пшеницы вновь подчеркивает очевидное влияние изменения климата.

Руквиед также критикует "неверные правительственные директивы", которые приводят к низкой урожайности в отрасли. Он призывает политику устранить "теоретические и неработающие директивы" для фермеров. Раздражает то, что при высоком спросе на премиальную пшеницу фермеры могут производить только кормовую пшеницу из-за продолжающихся регуляций, таких как те, которые касаются удобрений.

Сахарная свекла, кукуруза и картофель процветают в дождливых условиях

Однако все возрастающие ограничения на пестициды способствуют снижению урожайности и качества пшеницы и рапса, считает Руквиед. Он подчеркивает важность возможности защищать растения в сезоны с особенно высокой заболеваемостью грибными заболеваниями и призывает к "немедленному исправлению политики в отношении пестицидов".

Дожди в основном оказали положительное влияние на сахарную свеклу, кукурузу, картофель и овощи. Однако картофель существенно пострадал от гниения листьев и клубней. В сахарной свекле стали более распространенными новые заболевания.

В садоводстве наблюдаются "значительные потери" главным образом из-за поздних заморозков. "Здесь ограничения на пестициды и минимальная заработная плата создают сложную ситуацию в целом", - отмечает ассоциация. В виноградниках ожидаются ниже среднего урожаи во всех регионах выращивания. Отчет Ассоциации немецких фермеров об урожае является оценкой и основан на отчетах 18 региональных ассоциаций фермеров о фактически убранных площадях и урожаях.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются немецкие фермеры по пшенице, экономика все еще может извлечь выгоду из других культур, которые процветают в дождливых условиях, таких как сахарная свекла, кукуруза и картофель. Однако президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквиед подчеркивает негативное влияние все возрастающих ограничений на пестициды на урожайность и качество пшеницы и рапса.

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