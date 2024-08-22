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Сельскохозяйственные рабочие в Шлезвиге-Гольштейне испытывают не оптимальные урожаи.

Неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на сельскохозяйственную деятельность в Шлезвиг-Гольштейне. Избыточные осадки снижают урожай этого года. Кроме того, крестьяне испытывают финансовое давление из-за колебаний рыночных цен.

 and  Anne Legman
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Недостаточный урожай в Шлезвиг-Гольштейне
Недостаточный урожай в Шлезвиг-Гольштейне

- Сельскохозяйственные рабочие в Шлезвиге-Гольштейне испытывают не оптимальные урожаи.

Жители Шлезвиг-Гольштейна в целом столкнулись с неблагоприятным урожаем в этом сезоне. Многие farmers выражают недовольство своими урожаями и качеством, как сообщили министр сельского хозяйства Вернер Шварц (ХДС), президент Аграрной палаты Уте Волькардсен и президент Ассоциации farmers Клаус-Пeter Лютх, на предварительной оценке урожая в Оттендорфе возле Киля.

Предварительные данные Северного статистического управления (не все урожай еще собран) свидетельствуют о том, что урожайность зимней пшеницы составит примерно 7,95 тонн с гектара, что на 4% меньше, чем в прошлом году, и на 9% ниже средней нормы. Урожайность зимнего ячменя ожидается на уровне около 8,43 тонн, что немного выше средней нормы. Однако урожай зимней рапса в этом году очень низкий - всего 3,28 тонн, что существенно ниже средней нормы 3,83 тонн. В этом году летние культуры, такие как летняя овёс и летняя пшеница, ожидаются с более высокими урожаями, примерно 284 500 тонн, что на 141% выше средней нормы. Из-за влажных полей осенью многие farmers не смогли посадить зимние культуры по плану и выбрали летние культуры вместо них.

Волькардсен также упомянула текущие низкие рыночные цены, которые, в сочетании с более низкими урожаями, создают проблемы для бизнеса.

Министр сельского хозяйства Вернер Шварц предложил: "Должны быть приняты меры поддержки farmers в связи с неблагоприятными урожаями и низкими рыночными ценами". В свете ожидаемых низких урожаев президент Ассоциации farmers Клаус-Пeter Лютх призвал: "Должны быть рассмотрены возможности субсидирования пострадавших farmers для компенсации их убытков и обеспечения устойчивости сельского хозяйства в Шлезвиг-Гольштейне".

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