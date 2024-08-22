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Сельскохозяйственные рабочие в Гессоне жалуются на низкую урожайность пшеницы и сельскохозяйственных культур.

Неблагоприятные погодные условия в основном привели к потерям в выращивании зимней пшеницы. В настоящее время фермеры оптимистично смотрят на урожай кукурузы и сахарной свеклы.

 and  Alex Stellmacher
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- Сельскохозяйственные рабочие в Гессоне жалуются на низкую урожайность пшеницы и сельскохозяйственных культур.

Многие хessenские фермеры столкнулись с разочаровывающими результатами урожая в этом году. "Продуктивность сильно варьируется и в основном находится ниже или около среднего уровня", - заявил глава Ассоциации хessenских фермеров (HBV) вFriedrichsdorf, Карстен Шмал. Главными причинами колебаний урожая стали непредсказуемая погода с сильными дождями и частыми штормами, а также дефицит солнечного света в критический период.

Наиболее существенные трудности возникли с зимней пшеницей. Выращенная на около 140 000 гектаров сельскохозяйственных земель, она является основной культурой для хessenских фермеров. Урожайность сильно колебалась от 5,5 до 9 метрических тонн на гектар, в среднем составив 7,5 тонн. Это немного превзошло удручающий урожай 2023 года, когда средняя урожайность составила всего 7,1 тонны на гектар.

Урожай зимней ячменя в этом году был в основном средним или слегка ниже среднего. С другой стороны, урожай рапса был значительно выше, с "содержанием качественного масла 41-42 процента", несмотря на влажное начало лета, как сообщил представитель. Также стоит отметить, что урожай гороха был существенно выше среднего.

HBV сохраняет положительный настрой в отношении предстоящего урожая кукурузы и сахарной свеклы, который начнется в сентябре. "Кукуруза процветает по всей Гессен, и первые тестовые выкопки сахарной свеклы также вселяют оптимизм в успешную кампанию", - сказал Шмал.

Другие культуры, такие как кукуруза и сахарная свекла, также показывают обнадеживающие перспективы на этот сезон, по словам Карстена Шмала. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись другие культуры, некоторые, такие как горох, продемонстрировали исключительно высокие урожаи по сравнению со средним уровнем.

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