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Сельскохозяйственный урожай зерновых на целевой линии

Бо́льшая часть злако́вых по́лей уже убра́на. В за́висимости от рего́на xácлeния первы́е оценки отлeчаются. То́чные цифры́ уже не со́браны.

 and  Christian Meier
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- Сельскохозяйственный урожай зерновых на целевой линии

Последний рывок в сборе урожая в МВ: Из-за сухой погоды работы ведутся до позднего вечера с помощью прожекторов во многих местах. "Уборка в самом разгаре", - говорит представитель ассоциации farmers' МВ. Точное заявление о урожае еще невозможно. В зависимости от региона в МВ farmers сообщали о разных погодных условиях.

В целом, ожидается немного меньший общий урожай в этом году. В Мекленбурге-Передней Померании культивируется около 526 500 гектаров злаковых. По данным ассоциации farmers, это пятый год подряд, когда площадь сокращается. В среднем в Мекленбурге-Передней Померании ежегодно собирают около 3,7 миллионов тонн злаковых. Около 75% площадей уже убрано.

В начале сезона уборки farmers запустили кампанию открыток с мотивом урожая, чтобы получить понимание от соседей сельскохозяйственных операций. "Чтобы ячмень, рожь, пшеница и другие могли быть безопасно собраны, наши комбайны и тракторы также работают по выходным и поздними вечерами. Таким образом, мы производим высококачественную пищу", - написано на обороте.

Фarmers в Мекленбурге-Передней Померании продолжают свой сбор урожая злаковых до поздних вечеров, используя комбайны и тракторы, гарантируя высококачественное производство пищи даже в вечерние часы. Несмотря на сухую погоду, вечерняя уборка является решающим фактором в последнем рывке к завершению сбора урожая в МВ.

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