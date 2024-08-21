- Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина.

Мужчина, работавший на сельскохозяйственных угодьях в районе Майн-Кинциг, получил серьезные травмы, когда его придавило трактором. 62-летний мужчина работал на поле в Грюндау, собираясь сесть в кабину трактора, когда внезапно прицепившееся к нему прицепное устройство начало двигаться задним ходом. Нога мужчины оказалась зажата под прицепом, что привело к серьезным травмам ноги. Спасательные службы были вызваны, чтобы доставить его в больницу вертолетом. Проводится расследование причин, по которым трактор начал двигаться задним ходом.

Несмотря на продолжающееся расследование, неясно, были ли у трактора механические неполадки. Тем не менее, коллеги мужчины выразили обеспокоенность безопасностью эксплуатации другой тяжелой техники без тщательной проверки.

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