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Федеральные земли ГерманииНовостиГолштейн

Сельскохозяйственный лидер Люхт выступает за продовольственную автономию

На заре года сельскохозяйственные производители организовали демонстрации протеста против мер tuésmernых властей. землевладельцы также добивались поблажек от местных властей. В День фермера внимание смещается на сельскохозяйственные начинания.

 and  Mark Rodriguez
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Фермер Лидер Клаус-Петер Лыхт призывает к продовольственной самообеспеченности.
Фермер Лидер Клаус-Петер Лыхт призывает к продовольственной самообеспеченности.

- Сельскохозяйственный лидер Люхт выступает за продовольственную автономию

Глава Союза сельскохозяйственных производителей Шлезвиг-Гольштейна, Клаус-ПETER ЛУХТ, выступает за свежий подход к обеспечению местных поставок продовольствия. "Нам нужна продовольственная независимость", - заявил Лucht на мероприятии farmers, проходившем в Рендсбурге в рамках сельскохозяйственной выставки Norla. Это особенно важно в свете глобальной нестабильности, такой как европейская война, чтобы сохранить полки магазинов наполненными в будущем.

В отношении сохранения или охраны окружающей среды не должно быть противоречия между политикой и сельским хозяйством, настаивал Лucht. "Все дело в общей ответственности". Бизнес сделал значительные шаги в этом направлении. Сельхозпроизводители также несут экономическую ответственность за свои операции.

Лucht яростно выступал за снижение бюрократии. "Нам нужно сократить это". Политика должна доверять компетентным лицам в сельском хозяйстве, как он предложил.

В своем стремлении к устойчивому сельскому хозяйству Лucht подчеркнул важность поддержки местных продуктов, таких как молоко из Гольштейна, для укрепления продовольственной безопасности. Кроме того, как сторонник экологически чистого сельского хозяйства, Лucht подчеркнул необходимость согласования сельскохозяйственных практик с политикой сохранения, указав на регион Гольштейн как на пример.

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