- Сельское хозяйство Северной Кореи под угрозой сильных дождей

Тяжёлые ливни в Северной Корее, скорее всего, существенно снизят урожаи. Согласно отчёту, опубликованному в понедельник Всемирной продовольственной организацией, экстремальные ливни в июле привели к наводнениям на рисовых и кукурузных полях. В провинциях Хванхэ и Пхёнан, считающихся наиболее важными сельскохозяйственными регионами Северной Кореи, дожди в июле были на 80% выше среднегодовой нормы.

По данным отчёта, сильные дожди ожидаются до октября. Кроме того, повышение температуры в августе усилит риск вредителей на урожае.

Из-за регулярных природных катаклизмов и десятилетий неэффективного управления Северная Корея зависит от международной продовольственной помощи. Оценки показывают, что значительная часть населения страдает от хронического недоедания.

В конце июля государственные СМИ Северной Кореи признали сильные наводнения на северо-западе страны. Согласно новостному агентству ЦТАК, в приграничном городе Синьцзюань более 4000 домохозяйств пострадали, и почти 3000 гектаров сельскохозяйственных земель были повреждены. ЦТАК не упомянул возможные жертвы.

Северная Корея особенно уязвима к наводнениям из-за высокой степени вырубки лесов.

Продолжающиеся сильные дожди в Северной Корее, длящиеся до октября, могут усугубить продовольственный кризис страны, учитывая её зависимость от международной помощи. Избыточные дожди и наводнения в ключевых сельскохозяйственных регионах, таких как Хванхэ и Пхёнан,likely to further decrease North Korea's limited crop yields.

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