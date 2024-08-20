- Сельские районы предоставляют финансирование планов управления городским теплом

Начиная с октября, муниципалитеты в Тюрингии получат финансовую помощь от государства для развития местных схем отопления. Правительство приняло постановление о компенсации расходов, связанных с созданием планов отопления, как объявила Государственная канцелярия в Эрфурте. Тюрингия стала первым федеральным земельным государством, установившим нормы финансирования муниципального планирования отопления.

В этом году из бюджета будет выделено семь миллионов евро. Начиная с 2025 года, ежегодные средства возрастут до примерно десяти миллионов евро. Распределение будет зависеть от размера муниципалитета. Министр энергетики Бернхард Штенгеле (Зелёные) заявил: "Теперь законодательство приносит ясность". Законодательное собрание приняло связанное законодательство в июне.

Ожидается общая сумма расходов в размере пятидесяти миллионов евро.

Финансовая помощь покроет найм необходимых специалистов, получение внешних экспертных заключений и участие в общественных процессах. Как сообщает Государственная канцелярия, государственное правительство планирует потратить около пятидесяти миллионов евро на персонал и внешнее планирование к 2028 году, что будет финансироваться из бюджета Министерства энергетики.

Планирование тепла включает в себя изучение текущего состояния и возможностей, разработку стратегии реализации и вовлечение общественности. После завершения плана отопления будут определены фактические расходы, чтобы каждая ответственная власть получила необходимые средства.

Муниципальное планирование отопления является важной частью перехода к отоплению, направленным на снижение выбросов CO2, в частности, от зданий. Штенгеле заявил: "Чем быстрее муниципалитеты продвинутся в планировании и чем лучше оно будет, тем быстрее домовладельцы получат ясность о своих вариантах, таких как distric heating или heat pumps".

Финансовая помощь от государства предназначена для поддержки инициатив в энергетических областях, таких как найм специалистов и получение внешних экспертных заключений для развития местных схем отопления. При реализации плана отопления каждая ответственная власть получит средства для снижения выбросов CO2, в основном от зданий.

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