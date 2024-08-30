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Сельхозпроизводитель собирает крестоцветные овощи и капусту во время сезонной жары

Широко считается, что кале становится сладким и нежным после первых заморозков, но на самом деле его собирают уже в разгар лета, хотя и не сразу продают на рынке в свежем виде.

 and  Viktoria Klein
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Уже несколько недель продолжается сбор зимних овощей в полях Нижней Саксонии.
Уже несколько недель продолжается сбор зимних овощей в полях Нижней Саксонии.

- Сельхозпроизводитель собирает крестоцветные овощи и капусту во время сезонной жары

Сбор капусты в летную жару: Готфрид Геркен из Вехта уже давно собирает зимние овощи со своих полей. Эти культуры попадают к потребителям как охлажденные товары. Геркен выступает поставщиком для корпорации Elo-Frost, расположенной в Вехта-Ландфёрден.

Капуста без мороза? Как правило, считается, что капуста нуждается в холоде, чтобы развить сладкий и мягкий вкус. Однако, согласно Федеральному информационному центру сельского хозяйства, мороз не является обязательным условием для вкуса, учитывая современные сорта с нежными листьями и повышенным содержанием сахара, которые содержат меньше горьких веществ.

Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия как основные регионы выращивания

Обычно сезон свежих продуктов начинается поздней осенью с более прохладной погодой и заканчивается к марту. В Нижней Саксонии капуста является типичным зимним продуктом питания.

В 2023 году в Германии было собрано около 20 500 метрических тонн капусты, из которых 75% происходило из основных регионов выращивания Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Большая часть урожая не попадает на рынки свежих продуктов, а вместо этого перерабатывается в консервированные и замороженные продукты.

Капуста Геркена, часто предназначенная для переработки, может стать другими видами консервированных овощей, если спрос на свежие продукты снизится. Несмотря на доминирование Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии в производстве капусты, фермеры в этих регионах также выращивают другие зимние овощи для поддержания разнообразия ландшафта.

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