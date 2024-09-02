Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола.

Selena Gomez выполнила их просьбу: Плакат в Телурайде, Колорадо, побудил певицу посетить матч по волейболу и спеть национальный гимн. Чудом, она появилась.

Во время гастролей в поддержку своего фильма "Эмилия Перес", Гомес наткнулась на волейбольную команду Телурайда через объявление, приклеенное в городе. Объявление, написанное ярко-оранжевым цветом, гласило: "Селена Гомес, пожалуйста, спой национальный гимн на одной из наших домашних игр". Оно было подписано местными энтузиастами волейбола.

Гомес поделилась фотографией объявления в Instagram и написала: "Они попросили, и я не смогла устоять! Это мой первый раз в Телурайде!" Она также опубликовала несколько изображений и клипов из своего визита в спортзал, где она удивила молодых спортсменов. Волейболисты выглядели шокированными неожиданным появлением Гомес.

"Я увидела знак и решила их посетить", - объяснила Гомес присутствующим. Затем она позировала для фото и подписывала автографы. Однако развлекательное новостное агентство США "Entertainment Tonight" сообщило, что она не пела национальный гимн.

"Самая добросердечная душа"

Гомес была в Телурайде на выходных на показе нового фильма Жак-Аudiard "Эмилия Перес", где она сыграла главную роль вместе с Зои Салдана. Фильм должен выйти в кинотеатрах в ноябре.

"Самая добросердечная душа", - прокомментировала Салдана пост Гомес с фотографиями из спортзала. Парень Гомес, музыкальный продюсер Бенни Бланко, отправил три сердечка. Пара подтвердила свои отношения в декабре 2023 года. Недавно даже ходили слухи о возможном Engagement, после того, как Гомес заметили с золотым кольцом на пальце. В мае Бланко сказал Хауарду Стерну, что хочет начать семью с Гомес, сказав, что они "говорят об этом каждый день".

После того, как она поделилась своей радостью от посещения волейбольной команды, Селена Гомес удивила всех, спев "[♪ Я не буду лгать ♪]" во время импровизированной караоке-сессии в волейбольном спортзале. Несмотря на то, что она не спела национальный гимн, как было прошено, спонтанное выступление Гомес принесло радость молодым спортсменам.

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