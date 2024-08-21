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ЭкономикаНовостиПроизводство часов

Сектор ювелирных изделий и часов выражает недовольство ростом цен на золото.

Сектор ювелирных изделий и часов не переживает свойžnoe время, как было ожидаемо. Несмотря на то, что некоторые показатели демонстрируют рост в их промежуточной финансовойTambor, эксперты отрасли делают акцент на ключевые факторы, которые следует учитывать.

 and  Wendy Allen
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Бизнесы в настоящее время задерживают свои покупки товара.
Бизнесы в настоящее время задерживают свои покупки товара.

- Сектор ювелирных изделий и часов выражает недовольство ростом цен на золото.

Экономическая нестабильность, вызванная международными конфликтами и предстоящими выборами в США и Германии в следующем году, накладывает тень неопределенности, считает Гвидо Грохманн, глава БВСУ, Федеральной ассоциации немецкой ювелирной, часовой, серебряной и смежных отраслей. "Политическая обстановка замерла на месте уже давно, без признаков улучшения в горячих точках", - добавил он, указывая на то, что эта ситуация продолжит негативно влиять на настроения в отрасли, потребительские расходы и экономику в целом во второй половине года. Компаниям придется соответствующим образом приспосабливаться.

Настроения в отрасли ухудшаются

Экспорт ювелирных изделий из Германии в первые шесть месяцев 2024 года показал незначительное снижение на 1,1%, составив 1,423 миллиарда евро. В то же время импорт ювелирных изделий вырос на 3,4%, достигнув 1,05 миллиарда евро. В часовой отрасли экспорт готовых изделий вырос на 4,9% до 846,8 миллиона евро, в то время как импорт упал на 5,9% до 1,1 миллиарда евро.

По данным, доступным на апрель для розничной торговли ювелирными изделиями и часами, можно заметитьpattern of volatility rather than a consistent trend. После весенних ярмарок ритейлеры откладывают свои закупки товара.

При корректировке на инфляцию и цены на золото отрасль наблюдает значительное снижение во всех секторах. По данным БВСУ, для того чтобы сравниться с сильным экономическим годом 2022 и 2023, экспорту потребуется существенный рост в евро. Среди членов БВСУ широко распространена тревога по поводу экономического будущего, и в целом настроение в отрасли значительно ухудшилось.

Несмотря на вызовы, связанные с экономической нестабильностью, инновационные часовые компании продолжают инвестировать в производство часов, сохраняя приверженность высокому качеству. Тем не менее, сохраняющаяся неопределенность, вызванная международными конфликтами и политическими беспорядками в ключевых рынках, таких как США и Германия, влияет на их стратегии экспорта и прибыльность.

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