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Секретные дела офисных работников с берега моря

Ищите передышку от отпуска, но все же берег плавности моря? Некоторые выбирают золотую середину, называемую тихим уходом. Хотя это и привлекательно, но есть свои условия.

 and  Viktoria Klein
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Некоторые индивиды перемещают свои рабочие места на берег моря, избегая уведомления начальства.
Некоторые индивиды перемещают свои рабочие места на берег моря, избегая уведомления начальства.

- Секретные дела офисных работников с берега моря

Люди, которым приходится работать, когда их коллеги находятся в отпуске, часто чувствуют себя удрученными или предпочитают перенести свою рабочую зону на пляж, вместо того чтобы использовать дополнительные дни отпуска для поездки на пляж. Это поведение, особенно распространенное среди Миллениалов, как показало американское исследование, называется "тихий отпуск" или "негласный отдых". Исследование, в котором приняли участие 1170 работающих американцев, показало, что 40% Миллениалов уже пробовали это, и тенденция растет.

Способы получить пляжный опыт во время рабочего времени многочисленны. Обычно люди работают со своего отпускного места, выполняя минимальные обязанности, и используют оплачиваемое время для отдыха. Методы варьируются от поддержания активности статуса в мессенджере, время от времени передвигая мышь, пока пьют коктейли, до отправки рабочих сообщений после окончания стандартных рабочих часов, подразумевая сверхурочную работу.

Полезен ли "тихий отпуск"?

Сначала это может показаться мелким правонарушением, но оно может существенно испортить дух отпуска для сотрудников. Тех, кого поймают, могут уволить и оштрафовать. Проблема не в месте работы, а в обмане работодателя по поводу производительности. Регулярная бездеятельность во время рабочих часов является правонарушением. Адвокат Николь Мучшке сказала RTL: "Это не только нарушение договора, но может быть также расценено как мошенничество с рабочим временем, незаконная деятельность".

Лучше официально запросить время отдыха. Тем, кто уже использовал все свои дни отпуска, можно попросить неоплачиваемый отпуск, хотя работодатель не обязан его одобрять. Психологически также полезно отделять отпуск и работу. Многие исследования показывают, что смешивание работы и отдыха может привести к усталости, хроническому стрессу и проблемам со сном и концентрацией. Таким образом, работа на ноутбуке на пляже может не быть такой захватывающей, как кажется.

Тенденция Миллениалов брать "тихие отпуска" вызвала обеспокоенность по поводу баланса работы и личной жизни и потенциальных юридических проблем. Несмотря на привлекательность работы на пляже, участие в таких действиях может расцениваться как нарушение договора или мошенничество с рабочим временем.

В свете возможных негативных последствий Миллениалам, возможно, было бы более выгодно полностью отключиться во время отпуска, официально запросив время отдыха или рассмотрев неоплачиваемый отпуск, а не пытаться смешивать работу и отдых.

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