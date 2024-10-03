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ЗдоровьеНовости

Сейчас срочно необходимо подготовиться к вакцинации против гриппа и COVID-19.

Начало сезона острых респираторных вирусных инфекций в США отмечено, и власти здравоохранения рекомендуют октябрь как оптимальный период для вакцинации.

 and  Ann Bradley
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Сейчас срочно необходимо подготовиться к вакцинации против гриппа и COVID-19.

Вакцинация от COVID-19, гриппа и РСВ широко доступна в настоящее время. Пик сезона респираторных вирусов обычно приходится на период с декабря по март, но вакцинация осенью может обеспечить защиту на протяжении всего сезона.

Примерно через две недели после вакцинации организм полностью вырабатывает иммунный ответ, но защитные преимущества могут сохраняться в течение длительного времени, согласно Джанет Хэмилтон, исполнительному директору Совета по эпидемиологии штатов и территорий.

COVID-19 и грипп уже циркулируют на высоком уровне в США, при этом последний следует очень близко.

"Мы все еще пытаемся понять, какой будет наша новая норма в отношении сезонов респираторных заболеваний", - отметила Хэмилтон. "Но мы уже наблюдаем существенную активность респираторных заболеваний во многих районах страны". Хэмилтон настоятельно рекомендует сделать вакцинацию как можно скорее.

Данные из Центров по контролю и профилактике заболеваний США указывают на то, что этот сезон респираторных заболеваний может быть похож на прошлый год, когда в пиковый период было зарегистрировано более 20 госпитализаций на 100 000 человек в неделю, и он был гораздо хуже, чем в годы до пандемии. В сезоне 2023-24 годов от гриппа умерло более 200 детей, что является рекордным показателем, в основном среди непривитых.

Хотя есть шанс, что нагрузка заболеваний может быть снижена, уровень вакцинации существенно повлияет на этот результат.

"Вакцины против респираторных заболеваний осенью действительно меняют правила игры", - заявила Хэмилтон. "Они отлично справляются с ограничением тяжелых инфекций, предотвращением госпитализации и сокращением продолжительности заболевания или времени отсутствия на работе".

Вот что вам нужно знать о вакцинах, доступных для защиты себя в этом сезоне:

Вакцины от COVID-19

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют сделать вакцину от COVID-19 всем лицам в возрасте 6 месяцев и старше, чтобы оставаться в актуальном состоянии. Вирус продолжает мутировать, и новые версии вакцины могут обеспечить лучшую защиту от тяжелого заболевания, сосредоточившись на вновь появляющихся вариантах.

Существует несколько вариантов; мРНК-вакцины от Moderna и Pfizer были модифицированы для целевого воздействия на КП.2, один из доминирующих так называемых вариантов FLiRT в США с мая. Эти вакцины подходят для лиц любого возраста. Также доступна традиционная белковая вакцина от Novavax, целевая JN.1, циркулирующий, но менее распространенный вариант по сравнению с несколькими месяцами назад. Вакцина Novavax разрешена только для лиц в возрасте 12 лет и старше.

Мы еще не знаем, насколько эффективны эти вакцины на практике. Однако вакцины от COVID-19 обеспечивали 54% защиты от симптоматической инфекции в прошлом сезоне, согласно данным ЦСПЗ, несмотря на циркулирующие варианты.

Вакцины от гриппа

Центры по контролю и профилактике заболеваний США также рекомендуют сезонную вакцину от гриппа всем лицам в возрасте 6 месяцев и старше.

Большинству людей требуется только одна доза вакцины от гриппа в год. Однако некоторые дети, получающие вакцину от гриппа впервые, должны получить две дозы, разделенные интервалом в четыре недели.

Также доступна высокая доза вакцины от гриппа для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Вакцины от РСВ

РСВ может представлять серьезную угрозу для пожилых людей, а также для младенцев и маленьких детей. Существуют вакцины для защиты обеих групп.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США в этом году обновили свои рекомендации для пожилых людей с более четкими указаниями. Все взрослые в возрасте 75 лет и старше должны получить одну дозу вакцины от РСВ, а также взрослые в возрасте 60 лет и старше, имеющие повышенный риск из-за хронических заболеваний или проживания в домах престарелых или учреждениях длительного ухода.

В отличие от вакцин от гриппа и COVID-19, вакцина от РСВ требует всего одной дозы. Пожилые люди, которые получили вакцину от РСВ в прошлом году, когда она впервые стала доступной, не должны получать ее снова в этом году.

Беременные женщины могут получить вакцину от РСВ, защищающую новорожденного, или антитела могут быть введены младенцу после рождения.

Одновременное введение нескольких вакцин

Одновременное введение вакцин от COVID-19 и гриппа безопасно, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, и может быть удобнее, чем откладывать одну дозу и рисковать заболеть в промежутке. Если получать более одной дозы одновременно, их можно ввести в одну и ту же руку, по крайней мере, на один дюйм друг от друга, или в разные руки.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают допустимым одновременное введение вакцин от COVID-19, гриппа и РСВ для соответствующих лиц. Однако агентство отмечает, что "люди, получившие вакцину от РСВ и вакцину от гриппа в один и тот же визит, могут быть более склонны к реакциям в месте инъекции или общим побочным эффектам после вакцинации. Ведутся дополнительные исследования, чтобы лучше понять это".

Комбинированные вакцины еще не доступны, но, возможно, не за горами - Moderna recently announced plans for 2024 regulatory approval of a combination Covid-19-flu vaccine.

Получение вакцин

Вакцины от COVID-19, гриппа и РСВ широко доступны в аптеках по всей стране. Правительство США предоставляет поисковик вакцин, чтобы помочь найти доступные дозы, но записи и наличие должны быть подтверждены непосредственно у поставщика.

Вакцины также могут быть доступны в местных органах здравоохранения или офисах врачей, хотя и менее заметно.

Дети и младенцы должны проконсультироваться со своим педиатром. Однако сохраняющиеся проблемы прошлого года - например, возрастные ограничения в аптеках и ограниченный запас в офисах педиатров - могут сохраняться в этом сезоне.

Стоимость вакцин

Эти вакцины обычно покрываются большинством страховых планов. Большинство лиц с частным страхованием, Medicare или Medicaid по-прежнему смогут получить вакцины без дополнительных затрат.

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К сожалению, правительственная инициатива, ранее предоставлявшая бесплатные вакцины от COVID-19 неимущим взрослым и тем, у кого страховка не покрывала расходы на вакцинацию, прекратила свое существование из-за недостаточного федерального финансирования. Для лиц без страховки или тех, у кого страховка не покрывает вакцину, получение недавней прививки от COVID-19 в аптеке может обойтись в $201,99.

Бесплатные вакцинации могут оставаться доступными для неимущих в некоторых регионах. CDC объявило, что выделяет $62 миллионов для поддержки государственных и местных отделений здравоохранения в распределении бесплатных вакцин от COVID-19 для взрослых, которые не могут себе это позволить.

Поддержание хорошего здоровья является важным в это время простудных заболеваний, так как последние данные свидетельствуют о том, что оно может быть похожим на предыдущее. Согласно CDC, вакцинация от COVID-19, гриппа и РСВ может обеспечить существенную защиту и снизить тяжесть инфекций.

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