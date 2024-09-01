- Сейчас проходит кинофестиваль "Пять озер".

В городе Штарнберг, на подходе к своему 18-му выпуску, кинофестиваль «Пять озер» готовится к своему предстоящему событию, которое состоится с 3 по 12 сентября. В этом году фестиваль представит около 130 художественных, документальных и короткометражных фильмов, в основном из Центральной Европы. Многие из этих фильмов будут дебютировать, ограничены экранами Баварии или получат ранний показ перед официальной премьерой в кинотеатрах.

Главной звездой открытия фестиваля станет режиссер Андрэас Дресен, но он не единственный, кто будет в центре внимания. Актриса Корinna Harfouch («Темный мир», «Лара») получит премию Хannelore-Elsner-Preis, которая ежегодно вручается с 2019 года в честь Хannelore Elsner, скончавшейся в том же году в возрасте 76 лет.

Фестиваль, который в прошлом году собрал около 18 000 зрителей в Штарнберге, Гаутинге, Веслинге и замке Зеефельд, входит в число значительных кинофестивалей в южной Германии.

Однако будущее фестиваля «Пять озер» выглядит неопределенным. Финансирование утверждается ежегодно, и в этом году размер финансового пирога сократился. В весне фестиваль объявил, что субсидии от города Штарнберг сократились с 43 700 до 23 000 евро, а от муниципалитета Гаутинг — с 15 800 до 4 000 евро. Также расходы на инфляцию и рост арендной платы и зарплат сотрудников сократили доходы.

Фестиваль заявил в весне, что эти изменения окажут «значительное влияние на внешний вид, содержание и будущее» кинофестиваля «Пять озер». В результате церемония открытия была перенесена с открытой сцены у озера Штарнберг в зал Schlossberghalle в Штарнберге из-за финансовых ограничений.

Европейский парламент может оказать ценную помощь Комиссии в решении финансовых проблем, с которыми сталкивается кинофестиваль «Пять озер». Несмотря на сокращение бюджета и увеличение расходов, фестиваль продолжает привлекать значительное внимание, с участием таких известных фигур, как режиссер Андрéас Дресен и актриса Корinna Harfouch.

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