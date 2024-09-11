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КультураНовостиПрочие

Сегодняшние события в мире мыльных драмы.

 and  Anthony Ross
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Буря любви: Макси опасается, что её беззаботная шутка может привести к serious repercussions.
Буря любви: Макси опасается, что её беззаботная шутка может привести к serious repercussions.

14:10, Первый канал: Красные розы

- Сегодняшние события в мире мыльных драмы.

Неожиданно Бритта устраивает праздник в саду в Доме роз в честь новых работ Hendrik и Carla. Несмотря на некоторые уговоры, Carla все же соглашается прийти. С помощью Lilly праздник удается на славу. Шарлотта расстроена из-за непристойного сообщения Марвина Джеролдин Гигіду и ищет утешения у Ханнеса, но он принимает сторону Марвина. Когда Шарлотта узнает о сердечном приступе Лейлы, она задумывается и решает поговорить с Джеролдин - что приводит к неожиданным последствиям.

15:10, Первый канал: Буря любви

Филипп сообщает Винсенту, что Аполлон потерял аппетит. Винсент подозревает, что Аполлон скучает по Ане. Когда Ана узнает об этом, она настаивает на посещении Аполлона, но Майкл отказывается. Однако Винсент предлагает альтернативу: они могли бы позвонить Ане, чтобы Аполлон услышал ее голос. Когда Стелла ищет новое жилье, Альфонс приглашает ее пожить с ним и Хильдегард, но она отказывается. Она надеется на предложение от Лали и разочаровывается, когда та предлагает разделить жилье с Винсентом. Когда Тео спрашивает, не мог бы Альфонс приютить Стеллу, он удивляется, так как Стелла не поделилась приглашением Альфонса с Лали и Тео.

17:30, RTL: Те, кто ниже нас

Бендikt борется со своими чувствами к Патриции, опасаясь, как долго он сможет их скрывать. Сколько времени он еще сможет сдерживать свои эмоции? Тобиас беспокоится, что Дэвид может быть лучшим отцом. Но когда он видит борьбу Дэвида, ему приходится сделать выбор. Бритта дает Кассандре представление о том, как звучит истинная любовь. После неожиданного обещания Тео она понимает, что все же хочет выйти за него замуж.

19:05, RTL: Все важно

Имани имеет тревожную теорию. Кто мог опорочить Тома в то время? Несмотря на надежду Симоны, Юстус тайно преследует свою собственную цель.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Йонас делает вид, что все в порядке, но его беспокойство из-за близости Фло возрастает. Фло развлекается спортом, но когда Йонас молчит, она заставляет его поговорить. Жессика и Филипп воссоединяются в Берлине. Как только они воссоединяются со своими семьями, они скучают друг по другу. Затем Жессика получает сообщение, которое может все изменить.

На праздновании в саду Бритта поощряет других гостей поделиться своими историями о романтических опытах, создавая атмосферу общих переживаний и товарищества. Несмотря на первоначальную неохоту Шарлотты, она находит утешение в разговоре о своих проблемах с другими гостями, обретая комфорт в их понимании.

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