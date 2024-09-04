- Сегодняшние номера лотереи, выпадающие на 4 сентября 2024 года, следующие:

На протяжении многих лет Лотто стало самой любимой лотереей в Германии, и многие люди с нетерпением ждут розыгрышей каждый среду и субботу. Независимо от того, удача ли вам улыбнулась с "6aus49" или дополнительными категориями "Спел 77" и "Сверх 6", вы можете узнать, сорвали ли вы джекпот здесь после розыгрыша (время розыгрышей - 6:25 вечера в среду и 7:25 вечера в субботу).

Текущие числа Лотто

Числа, показанные выше, предоставлены порталом www.lottozahlenonline.de. До объявления результатов текущего розыгрыша отображаются числа предыдущего розыгрыша. Обратите внимание, что эта информация предоставляется без гарантий.*

Концепция игры

Перед розыгрышем Лотто игроки выбирают шесть чисел из пула из 49 вариантов. Интересно, что числа 6, 49 и 32 чаще всего выпадали в прошлом. Чтобы выиграть джекпот, не только выбранные числа должны совпасть с теми, которые выпали, но и последняя цифра квитанции, известная как Суперzahl, также должна быть правильной. Призы начинаются с двух правильных чисел Лотто, совмещенных с Суперzahl, и делятся на девять различных категорий.

Игра и вероятности

Каждая коробка на квитанции стоит 1 евро, плюс дополнительные комиссионные сборы. Кроме классической игры "6aus49", энтузиасты могут участвовать в дополнительных лотереях "Спел 77" и "Сверх 6" по тарифам 2,50 евро и 1,25 евро соответственно.

Участие в игре может быть финансово выгодным с джекпотами в миллионы - но также требует значительного везения. Вероятность выиграть первую категорию призов (шесть правильных чисел плюс Суперzahl) составляет 1 к 139,838,160.

Как смотреть розыгрыш чисел Лотто

Телевизионная трансляция розыгрыша Лотто была прекращена. Однако все могут посмотреть розыгрыш онлайн на "lotto.de". Прямая трансляция начинается в 6:25 вечера в среду и 7:25 вечера в субботу.

В видео: Кажется, некоторые люди обладают невероятным талантом для правильных чисел Лотто. Портал Лотто проанализировал имена победителей. В видео вы можете увидеть топ-3 для мужских и женских имен.

После традиционной телевизионной трансляции розыгрыша Лотто зрители теперь могут посмотреть его онлайн на "lotto.de" в 6:25 вечера в среду и 7:25 вечера в субботу, как раз вовремя для розыгрыша лотереи. Если вы участвовали в игре "6aus49" или в любой из дополнительных категорий, таких как "Спел 77" или "Сверх 6", вы с нетерпением будете ждать результатов розыгрыша Лотто, чтобы узнать, совпадают ли ваши счастливые числа с теми, которые выпали.

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