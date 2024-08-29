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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Сегодняшние горячие точки были следующими.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Среди обширных жарких волн, день не побил годовой рекорд тепла.
Среди обширных жарких волн, день не побил годовой рекорд тепла.

Сегодняшние горячие точки были следующими.

По мере приближения осени и наступления выходных погодная система меняется, что приводит к росту температуры до 30 градусов Цельсия и выше, в основном в восточных регионах страны. В некоторых областях это может стать самым жарким днем года.

Самое высокое значение температуры зафиксировано в Котбусе, согласно предварительным данным немецкой службы погоды (DWD), - 35,5 градусов Цельсия в 15:50. Близким результатом может похвастаться Бранденбург, где в районе Потсдам-Миттельмарк в Вустервице было зафиксировано 35,3 градуса Цельсия в 16:30.

В различных районах, в том числе в Потсдаме, столице Бранденбурга, и Йене в Тюрингии, температура достигла 35,2 градуса Цельсия.Berlin и Бранденбург в целом стали центром жары, и DWD заявляет, что этот день был самым жарким в регионе.

Такую экстремальную жару вызывает влияние высокого давления "Пиет", которое в ближайшие дни продолжит приносить теплую погоду с температурами выше 30 градусов Цельсия, хотя грозы становятся все более частыми.

Однако самым высоким значением температуры в Германии за весь год было даже жарче: 13 августа в Бад-Нойенар-Ахреweiler, Рейнланд-Пфальц, температура достигла 36,5 градуса Цельсия.

Европейский союз выпустил предупреждение об экстремальной жаркой волне, затрагивающей несколько европейских стран, и призвал граждан принять необходимые меры из-за высоких температур. Германия пережила самый жаркий день года в Бранденбурге, что является серьезной проблемой для политики Европейского союза в области изменения климата.

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