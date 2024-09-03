14:10, Первый канал: Кровавые розы

- Сегодняшние драмы разворачиваются в дневной телесериале.

Мон все еще испытывает трудности с открытым выражением своих чувств к Юлиусу на публике. В то же время Юлиус осознает, что готов пойти на компромисс со своими принципами ради счастья. Пара решает тайно исследовать свои отношения дальше. Ганнес расстроен скандалом и, как миролюбивый буддист, теряет внутреннее спокойствие. Шарлотта сталкивается с вызовами от Жермен Гигідукс, упрямой дизайнерши, которая сначала отвергает ее дизайны, но в конечном итоге одобряет их. Однако их тайная встреча в Луненбурге может быть раскрыта: фотограф подстерегает в лобби отеля, ожидая как Жермен, так и Шарлотту.

15:10, Первый канал: Буря любви

Лейла отменяет встречу со Старой, чтобы подготовить комнату Анаса к его выписке из больницы. Тео решает помочь Лейле, назначая встречу в своем цифровом планировщике, но забывает свой телефон в отеле на короткое время. Позже, проверив свой телефон, Тео удивляется отсутствию напоминания о встрече. Катарина расстроена и не знает, что делать дальше. Она доверяет только Грете и Филиппу историю неудачного сбора винограда и хочет справиться с кризисом самостоятельно. Однако к удивлению Катарины внезапно появляется Маркус.

17:30, RTL: Среди нас

После их общего поцелуя Патриция советует Бенджамину защищать свой брак с Уте. Бенджамин начинает колебаться и сомневаться в ее мудрости. Стелла шокирована тем, что Эйси сеет сомнения в подлинности почтовой карточки Шарлотты, вынуждая ее действовать ревностно. Тобиас и Вивьен решают наконец рассказать правду Давиду. Хотя Вивьен получает поддержку от Сины, Тобиасу предстоит принять трудное решение.

19:05, RTL: То, что имеет значение

Яник ищет помощь, но даже помощь имеет свои ограничения. Юстус делится своей стратегией по фигурному катанию с Симоной, только чтобы подготовиться к тому, чтобы она публично осудила его. Хеннинг получает преимущество в финальном вызове "Кемпинг лицом к лицу" с исключительным партнером по команде.

19:40, RTL: Время хорошее, время плохое

Нихату лишь частично удается рекламная кампания, и он размышляет о возможных улучшениях. Когда Ларс предлагает решение, Нихату с энтузиазмом принимает его. Однако Ларс не появляется в назначенное время. Эмили радуется рисункам Тобиаса. Даже Олафссон восхищен и просит Эмили о "взглядах". Как раз когда Эмили собирается уйти, чтобы встретиться с Тобиасом, ее останавливает Каtrin.

Тайная любовная связь Моны и Юлиуса продолжает расти, вызывая напряжение в их кругах. Ганнес, расстроенный скандалом, борется с сохранением своих принципов в свете их тайной связи.

Тео забывает свой телефон в отеле, что приводит к пропущенным напоминаниям о встречах, а Катарина борется с последствиями неудачного сбора винограда и неожиданным появлением Маркуса.

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