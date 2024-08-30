14:10, Первое: Алмазные лепестки

- Сегодняшние драмы разворачиваются на дневных экранах телевизоров.

Помимо Клааса, Йёрдис также глубоко потрясена новостью о беременности Валери. Она отступает в шоке. Франка дает Йёрдис разумный совет, призывая ее поговорить с Клаасом и уверив, что их любовь достаточно сильна, чтобы выдержать этот разговор. Клаас паникует и предлагает Валери деньги, чтобы она исчезла из его и Йёрдис жизни, а также из жизни ребенка. Валери шокирована, и Йёрдис, которая случайно подслушала, так же шокирована. Разозленный на Ричи, Ханнес записывает видео, объясняя спор о авторских правах на песню, что вызывает немедленную реакцию.

15:10, Первое: Буря любви

Ана проходит обследование в больнице из-за ухудшающейся боли и узнает, что у нее разрыв почки из-за падения с лошади. Ее надежда на то, что почка может зажить сама по себе, разбивается об слова Михаэля. Ана волнуется о своем здоровье и чувствует дополнительное напряжение из-за своих планов в Тальхайме. Однако Филипп и Винсент заверяют ее, что продолжат работу по реконструкции.

17:30, RTL: Встреча снова

Цецилия активно пытается скрыть роман Аса и Ленни, случайно приводя к дополнительным обязательствам. Уте празднует отрицательные результаты метастазов Патриции. Однако Бенедикт замечает некоторые странные симптомы. Ринго с энтузиазмом продолжает сотрудничество с Бambi и находит свой следующий проект: улучшение тренажерного зала Генри.

19:05, RTL: Все, что имеет значение

Симоне благодарна за поддержку Бена, только чтобы узнать причину его помощи. Лейла понимает, почему Дениз был так напряжен в последнее время, и решает поддержать свою кузину. Люси находит трудно поддерживать Хеннинга в "Кемпинговом противостоянии". Найдет ли она нового партнера по команде для Хеннинга?

19:40, RTL: Время хорошее, время плохое

Йонас удивляет Фло поездкой в Бранденбург. Когда он также представляет ей старый автомобиль их отца и они останавливаются у уединенного озера, все кажется идеальным. Но Гerner и Каtrin не могут предотвратить, чтобы Йоханна отвернулась от них в отчаянии. В то время как Йоханна не может поверить в то, что сделали ее родители, Гerner и Каtrin боятся, что они потеряли Йоханну навсегда.

Пожалуйста, детка, умоляет Йёрдис Клааса после того, как подслушала его предложение Валери, выражая свою обеспокоенность и желание открытого общения. Шок и разочарование от действий Клааса оставляют Йёрдис в замешательстве и обиде.

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