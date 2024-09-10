Сегодняшнее мероприятие Apple, на котором будет представлен долгожданный iPhone 16.

Организация готовится представить дебютный выбор iPhone, специально разработанных для генеративной искусственной интеллектуальной (способной создавать текст и визуальные эффекты) на ежегодном сборе хардверных устройств, который начнется в 13:00 по восточному времени.

Этот evento предваряется таинственным слоганом "пора светиться", и Apple хранит молчание о значении этой фразы.

Apple сталкивается с серьезным давлением перед мероприятием, чтобы продемонстрировать эффективность новых возможностей ИИ и инноваций iPhone 16, побуждающих пользователей к обновлению. Кроме того, Apple должна убедить инвесторов, что она не отстает в гонке ИИ, так как конкуренты уже представили аналогичные функции с использованием последней технологии.

После запуска iPhone 12 с поддержкой 5G в 2020 году компания не предложила клиентам много причин для покупки последней модели. Камеры смартфонов в основном достигли достаточного уровня для повседневных потребностей большинства людей, без необходимости значительных улучшений аппаратного обеспечения, и в конечном итоге человеческий глаз достигает предела восприятия более высоких разрешение экрана.

В результате продажи iPhone, которые составляют половину выручки компании, были вялыми.

Акции Apple находились в состоянии стагнации, пока не было представлено Apple Intelligence, что свидетельствует о том, что инвесторы верят в ИИ, чтобы побудить пользователей покупать новые iPhone. Акции Apple выросли на 14% с момента презентации 10 июня и почти на 18% с начала этого года.

Если Apple сдержит обещание, она может получить прибыль - согласно отчету аналитической компании Wedbush прошлого месяца, более 300 миллионов iPhone по всему миру не обновлялись в течение более четырех лет.

Таким образом, хотя Apple, скорее всего, выделит изменения в различных продуктах и услугах, таких как AirPods или Apple TV+, в понедельник, "все крутится вокруг цикла обновления iPhone. Все остальное - второстепенный сюжет", - сказал CNN аналитик D.A. DavidsonGil Luria.

Второстепенный сюжет или центральный персонаж, вот что мы можем ожидать от мероприятия Apple.

iPhone с ИИ

Компания дала некоторые намеки на то, что сможет Apple Intelligence: она поможет вести более естественные разговоры с Siri, поможет составлять электронные письма, упростит поиск определенных моментов в ваших фотоальбомах и будет включать личную информацию пользователя в свои ответы. Задачей Apple в понедельник будет показать пользователям iPhone, как это будет выглядеть в реальной жизни.

"Ожидайте демонстраций о том, как в вашей строке текста можно получить резюме", - сказал Лuria. "Вы узнаете, почему Тиффани М держала зуб на Тиффани Р, и сможете задать этот вопрос в чате и получить ответ. Это те вещи, которые вызовут энтузиазм... чтобы продемонстрировать некоторые конкретные примеры того, как пользователи смогут использовать Apple Intelligence для вещей, которых они раньше не могли делать".

И хотя необычно, чтобы новые iPhone получали обновленный процессорный чип, это изменение может быть особенно значительным в этом году, чтобы убедиться, что iPhone 16 может справиться с увеличенными потребностями в обработке данных, которые придут с новыми функциями ИИ, не жертвуя временем автономной работы.

Люрия добавил, что, по его мнению, может быть небольшое изменение внешнего вида iPhone, такое как более широкий экран или улучшенные края, "чтобы подчеркнуть цикл обновления".

"Что-то особенное в новых iPhone, что скажет потребителям: "У меня новый iPhone, а у вас нет", чего не было в течение последних четырех лет", - сказал он.

iPhone 16 также, как ожидается, получит кнопку камеры, согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg.

Большой вопрос: цена?

Важный вопрос перед понедельником мероприятием - как Apple установит цену для линейки iPhone 16. В течение последних четырех лет начальная цена при запуске новых iPhone составляла 799 долларов.

Фанаты Apple годами спорили о том, должны ли модели iPhone быть дешевле, в то время как инвесторы предпочитают максимальную прибыль.

Многие аналитики, в том числе Angelo Zino из CFRA Research, считают, что Apple могла бы немного повысить цены "по всей линейке" для iPhone из-за новых функций ИИ и связанных с ними затрат на их внедрение.

Однако, вероятно, не будет значительного увеличения, потому что "они не хотят уменьшать энтузиазм из-за шока от цены", - сказал Лuria.

Другие устройства

Ходят слухи, что Apple также может представить обновления для Apple Watch и AirPods.

Apple Watch Series 10, как ожидается, будет тоньше, чем его предшественники, но с большим экраном, и компания также готовится представить новые низко- и среднебюджетные модели AirPods, согласно отчету Гурмана, ссылаясь на неназванные источники.

Эти обновления последуют за новыми программными предложениями для обоих устройств, которые Apple объявила на своей ежегодной конференции разработчиков в июне.

Пользователи AirPods смогут отвечать или отклонять звонки просто кивком или качанием головы. И новое мониторингование основных показателей на Apple Watch может уведомить пользователей, когда они, возможно, испытывают симптомы заболевания, основываясь на сигналах, таких как температура тела и частота сердечных сокращений.

-Саманта Келли и Рамиша Марфф внесли вклад в этот отчет.

Мировой рынок высокотехнологичных компаний с нетерпением ждет, когда Apple, известная своими инновациями в бизнесе, покажет потенциал своих новых iPhone с возможностями ИИ в секторе высоких технологий. По мере возрастания важности искусственного интеллекта в различных отраслях, Apple должно убедить, что iPhone 16 и его возможности ИИ достаточно убедительны, чтобы побудить пользователей к обновлению и сохранить доверие инвесторов к способности компании оставаться впереди в гонке ИИ.

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