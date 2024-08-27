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Сегодняшнее драматическое событие на дневном театральном сцене.

 and  Christian Meier
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Обсуждение вопросов, связанных с сердцем: Христиан Л. беседует с отцом Тео
Обсуждение вопросов, связанных с сердцем: Христиан Л. беседует с отцом Тео

14:10, Первый канал: Красные розы

- Сегодняшнее драматическое событие на дневном театральном сцене.

Ханнесу не нравится, что его бывшая подруга Тея продолжает его дразнить. Но появляется уникальная возможность провести с ней ночь без помех. Причина в том, что Хендрик и Бритта пригласили мужа Теи, нейрохирурга Фьялльгарда, на ужин и просят его возглавить их практику. К удивлению всех, он соглашается! Йордис облегчена, так как Мо признался Клаасу. К сожалению, сюрприз Клааса для Йордис не удался, и Мо устраивает романтический вечер вместо этого. В результате оба соглашаются: ничто не сможет их разлучить!

15:10, Первый канал: Буря любви

Тео потрясен и пытается объяснить отцу, что его состояние настояще. Лале видит, как Тео борется с самоуничижением после их ссоры, и хочет поддержать его. Тем не менее, Тео не может отпустить это, в результате чего совершает ошибку на работе. Катарина заключает, что конфликт Тео с отцом является причиной проблемы, и пытается защитить его от выговора от Кристофа. Кристоф советует Тео встать на собственные ноги. После этого Тео доверяет Теодору, позволяя ему подойти к сыну как к отцу.

17:30, RTL: Под нами

Маргота наконец-то воссоединяет семью Вегель в своем воспоминании, так как годовщина ее смерти почти прошла незамеченной. Попытка Паулии примирить их снова терпит неудачу. Наконец ли она поймет, что дружба не товар, который можно купить или продать? Стелле трудно поддерживать зрительный контакт с Пако, чувствуя вину за свои действия, рискуя потерять самое дорогое.

19:05, RTL: Все важно

Звонок от Дженни может вывести Юстуса из ступора. Бен и Ким расстаются с Максимилианом в гневе, когда он не извиняется за свои действия. Дружба между Денизом и Люси под угрозой, когда Дениз видит, что Люси поддерживает противоположную команду.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Мориц не в восторге от нового сотрудника, присоединившегося к команде, что вызывает смех у Луиса. Однако этот новый коллега оказывается очень дружелюбным, что удивляет Луиса. К сожалению, Катрин обнаруживает, что Тобиас участвует в проекте Бертои, с чем она не хочет мириться. Эмили четко дает понять Катрин, что это ставит контракт под угрозу. Как отреагирует Катрин?

В новой ситуации приглашение Хендрика и Бритты Фьялльгарду открывает для Ханнеса 'другую' возможность. Несмотря на свою ошибку, Тео по-прежнему не может отпустить 'другую' критику отца.

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