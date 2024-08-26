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КультураНовостиМежду нами

Сегодняшняя драма разворачивается в дневных телевизионных шоу.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Йованне трудно понимать свою былую веру в Зою ни на мгновение.
Йованне трудно понимать свою былую веру в Зою ни на мгновение.

14:10, Первый канал: Красные цветы

- Сегодняшняя драма разворачивается в дневных телевизионных шоу.

Мой скручивается после инцидента во время спарринга в боксе с Клаусом и попадает в медицинское учреждение. Он признает, что его секрет усугубляет напряжение между Йордис и Клаусом, что побуждает его открыться Клаус о своих чувствах к Юлиусу. В конце концов, Шарлотта решает раскрыть свою личность как "МиссМейфэр". К сожалению, она вступает в спор с высокомерным клиентом в "Карле", только поняв слишком поздно, что это сама Жермен Жигоду. Пропустила ли Шарлотта свой шанс в индустрии моды?

15:10, Первый канал: Буря любви

Лале, Тео и Стэлла наслаждаются приятным вечером в "Браустюбеле". Стэлла особенно ценит жест Лале, одолжившей ей шарф для поездки домой. После прогулки с отцом Тео замечает улучшение в их отношениях. Тем не менее, его отец насмехается над ним, когда он принимает лекарство, что вызывает боль. Винсент и Филипп становятся ближе, беспокоясь об Ане. Вместе они сопровождают ее в больницу и остаются с ней всю ночь, мучимые тревогами. Оба берут на себя ответственность за инцидент. Ана удивлена, когда Филипп и Винсент появляются вместе у ее постели. Узнав, что Филипп беспокоился о ее безопасности, она задумывается, есть ли в этом более глубокий смысл.

17:30, RTL: Среди нас

Тобиас с нетерпением строит планы, чтобы заставить Синю замолчать. Тем не менее, Сина остается непреклонной и предъявляет ультиматум Ласснерам. Ринго удивлен, когда Биби полностью отказывается сотрудничать с ним. Сможют ли они найти общий язык? Уте удивлена, когда видит, что Патриция ищет компании. Пригласив свою бывшую соперницу, она проводит день с Бриттой и Надин, не подозревая о последствиях.

19:10, RTL: Все, что имеет значение

Бен обнаруживает действия Максимилиана и шокирован. Без раскаяния Максимилиана Бен впадает в ярость. Килиан шокирован планом Изабель и Максимилиана. Он пресекает их замыслы и объясняет, что больше не будет сольных выступлений. Симони неохотно придумывает стратегию, чтобы завоевать Юстуса. Удастся ли ей?

19:40, RTL: Время радости, время бед

Йvonne не может понять, почему Гerner получил поддержку Зои. Даже с одобрением Йоханны Гerner осознает, что пересек черту с Йvonne. Озабоченная реакцией Каtrin, Эмили требует, чтобы Тобиас сдал контракт Берто. Однако у Тобиаса есть веские причины для сотрудничества, и Эмили также не хочет расставаться с престижным контрактом.

Между Тобиасом и Эмили контракт Берто становится источником напряжения. Они не согласны с сотрудничеством Тобиаса с Гerner, и этот вопрос напрягает их отношения.

Несмотря на напряжение между Йордис и Клаусом, Мой открывается Клаус о своих чувствах к Юлиусу, надеясь улучшить их отношения "между нами".

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