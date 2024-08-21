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КультураНовостиЯ люблю тебя

Сегодняшняя драма разворачивается в дневном телесериале.

 and  Ksenia Johnson
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Отпуск любви: Эрик, которого играет Свен Васснер, иНиколь, сыгранная Дионн Вуду, заявляют, что...
Отпуск любви: Эрик, которого играет Свен Васснер, иНиколь, сыгранная Дионн Вуду, заявляют, что бурная ночь осталась в прошлом.

14:10 CET, Первый канал: Алмазные розы

- Сегодняшняя драма разворачивается в дневном телесериале.

Бритта в затруднительном положении: Финансовый комитет города требует существенных сокращений в клинике. Но она отказывается это принять. Несмотря на это, город нанимает фирму по управлению бизнесом, чтобы найти способы снизить расходы. Результат: отдел нейрохирургии должен закрыться - что означает безработицу для Гендрика! После шопинга Ханнес чувствует себя неловко. Когда он позже обещает Шарлотте сопроводить ее на маскарадный бал, возникает еще одна проблема, которая может быть решена только деньгами.

15:10 CET, Первый канал: Буря любви

Эрик пытается преуменьшить неловкую ситуацию с Николь. В то же время Йvonne признается Вернеру, что повредила его картину. Когда Эрик и Йvonne хотят провести романтический вечер после недавних событий, Эрика снова преследуют воспоминания о ночи с Николь. Тео облегчен, что ужин с его отцом прошел хорошо. Но когда он заводит разговор о их трудном прошлом, Теодор избегает этой темы и предлагает вместо этого отцов и сыновей выход. Лайла пытается осторожно урегулировать ситуацию между двумя.

17:30 CET, RTL: Живи среди нас

Сесилия устраивает ложные свидания с Эйсом и Ленни, чтобы рассказать им правду. Но она удивлена, когда узнает, что Эйс и Ленни уже знакомы. Стелла находится под давлением, когда пытается избежать подозрений Эйзи, отправив открытку от Шарлотты. Генри советует Надин также рассказать Ронье правду о Гуннаре, но сожалеет о своем совете, когда лучше узнает Гуннара.

19:05 CET, RTL: Оценка любви

Имани принимает решение, основанное на любви. Нерешительное поведение Чарли пробуждает в ней инстинкты территориальности. Она точно знает, чего хочет. Когда Максимилиан finally раскрывает свои истинные намерения, Ким должна переоценить свою дружбу.

19:40 CET, RTL: Время хорошее, время плохое

Геннер считает, что ослабил Розу и что она теперь уступит его требованиям. Окажется он прав? Друзья Пауля в шоке, когда он отказывается от идеальной хозяйки для него. Нихад подозревает, что все еще Алисия удерживает Пауля, и хочет прервать ее контроль над ним с помощью ритуала.

В контексте обещания маскарадного бала Ханнес говорит Шарлотте: "Я люблю тебя, и я позабочусь о том, чтобы мы смогли присутствовать на балу, какой бы ни была цена." После того, как он узнает о ее трудном прошлом, Теодор, чувствуя вину, шепчет Тео: "Я люблю тебя, сестра, и я хочу исправить все для тебя."

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