Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Сегодня вступают в силу основные изменения в процедурах покупки и продажи жилья <unk> вот что вы должны знать.

С 17 августа вступают в силу существенные изменения в бизнес-практиках большинства специалистов в сфере недвижимости в США, которые могут значительно повлиять на способ, которым американцы участвуют в процессах покупки и продажи недвижимости.

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут
Исторически, individuals воспользовались услугами риелтора за счет комиссии риелтора, обычно...
Исторически, individuals воспользовались услугами риелтора за счет комиссии риелтора, обычно покрываемой продавцами недвижимости. Однако возможные изменения в законодательстве могут изменить эту ситуацию.

Сегодня вступают в силу основные изменения в процедурах покупки и продажи жилья <unk> вот что вы должны знать.

Национальная ассоциация риелторов, могущественная организация с 1,5 миллиона членов, утвердила новые правила в рамках соглашения о $418 миллионах для решения вопросов антимонопольных претензий. Эти изменения направлены на революцию в том, как риелторы получают оплату и кто платит им, что является крупнейшими изменениями в правилах организации за несколько десятилетий.

В заявлении Кевин Сиарс, президент организации, подчеркнул, что эти изменения помогут потребителям делать осознанный выбор при покупке и продаже недвижимости.

Два значительных изменения

Традиционно покупатели недвижимости не были обязаны платить своему риелтору напрямую. Вместо этого комиссионные сборы, обычно составляющие 5% или 6% от стоимости недвижимости, покрывались продавцом. Например, продавец дома за $450 000 должен был заплатить $27 000 в виде сборов. Многие эксперты считают, что эти комиссионные сборы уже включены в стоимость недвижимости, что приводит к завышению цен на недвижимость.

Теперь агенты продавцов больше не смогут сообщать комиссионные сборы агентам покупателей в многонациональных системах листинга (MLS), используемых риелторами для размещения и поиска недвижимости на продажу. В результате агенты покупателей больше не смогут искать дома на основе процентных ставок, что называется "направление", которое приводило к тому, что некоторые агенты игнорировали дома, соответствующие критериям их клиентов, из-за низких комиссионных ставок, как утверждают критики.

Тоня Монестье, профессор права в Университете Буффало, заявила: "Без комиссионных сборов в MLS больше нет, это усложняет направление, потому что вы не можете просто сделать поиск по комиссионным сборам 3%". Она добавила, что покупатели все еще могут negotiate комиссионные сборы, но этот процесс стал более сложным.

Второе изменение затрагивает отношения между потенциальными покупателями недвижимости и их риелторами. Теперь покупатели должны подписать юридически обязывающий договор с агентом перед просмотром домов. Эти договоры информируют покупателей о структуре оплаты агента и делают их ответственными за покрытие комиссионных сборов агента, если продавец не сделает этого.

Норм Миллер, профессор недвижимости в Университете Сан-Диего, объяснил: "Если покупатели знают, что они могут negotiate комиссионные сборы и что, фактически, они платят их, а не продавец, это может создать более конкурентный рынок и, возможно, в будущем меню услуг, которое будет более сравнимо с другими развитыми странами".

Важный аспект этих договоров заключается в том, что агент покупателя не может получить более высокую компенсацию, чем та, которая была согласована изначально, даже если продавец предложит более высокую ставку компенсации.

На своем веб-сайте NAR заявляет, что эти два изменения полностью исключают любое потенциальное направление, гарантируя, что брокеры не получат более высокую компенсацию, направляя покупателей к определенным объявлениям с более высокими предложениями компенсации.

Последнее слушание по утверждению назначено на 26 ноября, although судья предварительно утвердил соглашение NAR в апреле.

Любопытные individuals посещают открытый дом в историческом здании в Ларчмонте, Нью-Йорк, США, 22 января 2023 года. С 17 августа потенциальные покупатели, которые хотят осмотреть недвижимость в сопровождении риелтора, должны сначала подписать контракт о представительстве покупателя.

Осторожность для покупателей

Некоторые агентства создали краткосрочные контракты, чтобы адресовать опасения покупателей по поводу подписания юридически обязывающих договоров до просмотра домов. Однако Монестье советует покупателям внимательно прочитать любой договор перед подписанием, чтобы избежать непредвиденных последствий.

Лео Пареха, CEO eXp Realty, крупного американского агентства, подчеркнул простоту в контрактах своей компании, чтобы предотвратить возможное недоразумение. Пареха сделал эти контракты доступными для других фирм, стремясь минимизировать трение в процессе покупки дома.

Влияние на доступность жилья

Некоторые профессионалы в сфере недвижимости выразили опасения, что новые правила могут отрицательно сказаться на рынке недвижимости, так как больше покупателей теперь будут нести ответственность за финансирование комиссионных сборов своих агентов.

Однако Монестье считает, что в долгосрочной перспективе эти изменения будут полезны для потребителей. Она предположила, что со временем комиссионные сборы могут снизиться, что сделает рынок недвижимости более доступным tanto для покупателей, как и для продавцов.

Тем не менее, остается неясным, будет ли в ближайшем будущем снижаться общая стоимость покупки и продажи недвижимости в США для большинства людей. Миллер, профессор недвижимости в Университете Сан-Диего, отметил: "Кто-то там рано или поздно скажет: "Давайте конкурировать по цене". Если это большая фирма, это может вызвать революцию. Но когда это произойдет? Я не знаю".

В ближайшем будущем Миллер считает, что ставки по ипотеке будут иметь большее влияние на доступность жилья, чем любое конкретное изменение правил.

Сейчас ставка для типичной 30-летней фиксированной ипотеки составляет 6,49%, что выше, чем в прошлом, но близко к самым низким показателям, наблюдавшимся за последний год.

"Это имеет значительное влияние на доступность по сравнению с чем-либо, о чем мы сейчас говорим", - сказал Миллер. "Если ставки по ипотеке снизятся еще больше, любые изменения правил будут всего лишь фоновым шумом в уравнении по сравнению с этим".

Во время мероприятия «День открытых дверей» в жилом комплексе в Сиэтле, Вашингтон, США, 26 марта 2024 года, риелтор проходит по столовой. Национальная ассоциация риелторов согласованно разрешает правовые споры по поводу комиссионных риелторов в секторе недвижимости США, открывая путь для потенциальных transformations в процессе покупки и продажи жилья для жителей США.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Избыточная энергия на объектах, подобных Голдишталю в Тюрингии, используется для накачивания воды в...
Экономика

Почему насосные хранилища являются финансово выгодными вариантами среди электростанций

Почему насосные хранилища являются финансово выгодными вариантами среди электростанций Германия сталкивается с проблемой избытка: ветряные турбины и солнечные панели производят больше электроэнергии, чем стране нужно. Решение очевидно - аккумуляторы поглощают избыток электроэнергии. В безветренные дни или вечером они выпускают ее. В настоящее время эту роль в основном выполняют гидроаккумулирующие электростанции.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пессимистический прогноз для немецких яблоневых садов: Урожай этого сезона является самым скудным с...
Экономика

"Повышение цен на яблоки будет полезным"

Уборка яблок в 2022 году переживает свой худший урожай с 2017 года. Несмотря на это, пустые фруктовые контейнеры в супермаркетах не должны беспокоить потребителей чрезмерно. Однако возможно повышение цен.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Отто достиг семи с половиной десятилетий.
Экономика

Отто достиг семи с половиной десятилетий.

Отто достиг семи с половиной десятилетий. От почтовой торговли до корпоративного гиганта: Ото отмечает 75 лет. Ни один немецкий онлайн-ритейлер не больше. Но конкуренты наступают, угрожая лидеру рынка. Ото, цифровой ритейлер, призывает политиков создать равные условия в e-commerce. По словам Марка Опелта, CEO розничной торговли Ото, некоторые продавцы на растущих

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно