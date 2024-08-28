Сегодня немецкие профессионалы НФЛ переживают очень неприятный день.

Увы для Экванимеуса С. Брауна и Якоба Джонсона: оба игрока остались за бортом

Вайд-ресивер NFL Экванимеус С. Браун узнал горькую правду, когда не попал в окончательный состав Нового Орлеана «Сэйнтс», перейдя из Чикаго «Бэарс». В возрасте 27 лет он был released из 53-местного состава, как объявила команда. Браун, старший брат звездного ресивера Амона-Ра С. Брауна (Детройт «Лайонс»), присоединился к «Сэйнтс» в этом году.

Подобным образом шансы Якоба Джонсона на попадание в состав Нью-Йорк «Гигантс» казались ухудшиться всего через 11 дней после его подписания. Немецкий полбек, также cut, якобы лишился надежды. Джонсон, который прежде играл за Новую Англию «Пэтриотс» и Лас-Вегас «Рейдерс», находился в своей третьей остановке в США.

Также не попал в состав немецкий лайнбекер Юлиус Велсхоф. Выбор Steelers, страдавший от травмы колена, был помещен в список травмированных на день принятия решений. В то же время 27-летний оффенсив тacket Брэндон Коулмен все же попал в 53-местный состав Вашингтон «Командерс», гарантировав себе место в NFL еще на год.

Экванимеус С. Браун покинул Грин-Бей «Пэкерс» в 2022 году, перейдя в Чикаго «Бэарс» после трех лет в команде. С другой стороны, контракт Якоба Джонсона с Лас-Вегас «Рейдерс» истек после прошлого сезона. Он присоединился к «Гигантс» в важный этап предсезонной подготовки, сыграл против Хьюстон «Тексанс» на следующий день и против Нью-Йорк «Джетс» через шесть дней. Однако несмотря на свои усилия, Джонсон не пережил cut состава. Он провел два сезона в Лас-Вегасе, а до этого играл за шестикратного чемпиона Новую Англию «Пэтриотс» с 2019 по 2021 год.

Несмотря на свою сильную игру в предсезонных матчах с Нью-Йорк «Гигантс», NFL полбек Якоб Джонсон, к сожалению, был released из состава команды. Экванимеус С. Браун, также игрок NFL, столкнулся с подобной участью в Новом Орлеане «Сэйнтс», что стало еще одним испытанием в его карьере в лиге, известной как NFL.

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