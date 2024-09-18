Сегодня Национальный день чизбургера: наслаждайтесь этими заманчивыми предложениями!

Большой МакД, гигантский корпоративный монстр, предлагает двойные чизбургеры за 50 центов через их приложение, что на 45 центов больше, чем первоначальная стоимость их классического бургера в 1948 году. Это часть их стратегии по возрождению падающих продаж, в том числе продление популярного обеда по цене $5 до декабря.

Экономичное питание часто было сектором с низкой прибылью и минимальной лояльностью клиентов. Чтобы привлечь больше бизнеса и вырастить постоянных клиентов, цепочки стали запускать большие скидки, обычно связанные с их мобильными приложениями.

И Макдоналдс не одинок в этом. Вэнс предлагает младший чизбургер с беконом за пенни до 22 сентября, но только если вы покупаете что-то еще через их приложение. Аналогичным образом, Бургер Кинг раздает бесплатный чизбургер за покупки более $1 через их приложение.

Даже меньшие цепочки следуют этому примеру. Джек в коробке предлагает Джумбо Джек чизбургер за $1 покупку в их приложении, в то время как Карлс Джр предлагает полуценный двойной чизбургер в их приложении. Белая крепость предлагает сделку "купи один, получи один" на своих чиз-слайдерах через их приложение с кодом "СКАЖИ ЧИЗ".

Смашбургер, недавно обновивший свой логотип и меню, продает чизбургеры за $5 (обычно более $7) с кодом «БУРГЕРДЕЙ» в их приложении или в магазине, и они даже предоставляют вегетарианскую альтернативу. Плюс, они дают купон на 50% скидку на любой бургер или сэндвич в следующий визит, если вы закажете акцию.

Дорогие бургеры Макдоналдса были источником критики и отражением растущих цен на фастфуд. Джо Эрлинджер, президент Макдоналдса США, написал открытое письмо на сайте компании в мае, подчеркивая важность избегания случайных повышений цен, которые наносят ущерб репутации компании. Он также отметил, что цены не возросли так сильно, как люди думают.

Однако клиенты начали отказываться от цепочек фастфуда, выбирая рестораны повседневного питания, такие как Эпплби и Чилис, которые многие считают предлагающими лучшую ценность.

В результате сделки сейчас крайне важны для цепочек фастфуда, чтобы вернуть клиентов. Например, Вэнс предлагает младший чизбургер с беконом за пенни при покупке чего-то еще через их приложение.

Страдая от критики за дорогие бургеры, Макдоналдс предлагает двойные чизбургеры за 50 центов через их приложение в рамках своей стратегии по возрождению падающих продаж, демонстрируя важность скидок в пищевой промышленности для возвращения клиентов.

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