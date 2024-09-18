Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостипища

Сегодня Национальный день чизбургера: наслаждайтесь этими заманчивыми предложениями!

10 сентября отмечается Национальный день гамбургера из бурого сыра, и ведущие заведения предлагают заманчивые скидки в ответ на растущее недовольство потребителей из-за возрастающих затрат.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Различные заведения, в том числе McDonald's, предлагают скидки на чизбургеры в эту конкретную среду
Различные заведения, в том числе McDonald's, предлагают скидки на чизбургеры в эту конкретную среду

Сегодня Национальный день чизбургера: наслаждайтесь этими заманчивыми предложениями!

Большой МакД, гигантский корпоративный монстр, предлагает двойные чизбургеры за 50 центов через их приложение, что на 45 центов больше, чем первоначальная стоимость их классического бургера в 1948 году. Это часть их стратегии по возрождению падающих продаж, в том числе продление популярного обеда по цене $5 до декабря.

Экономичное питание часто было сектором с низкой прибылью и минимальной лояльностью клиентов. Чтобы привлечь больше бизнеса и вырастить постоянных клиентов, цепочки стали запускать большие скидки, обычно связанные с их мобильными приложениями.

И Макдоналдс не одинок в этом. Вэнс предлагает младший чизбургер с беконом за пенни до 22 сентября, но только если вы покупаете что-то еще через их приложение. Аналогичным образом, Бургер Кинг раздает бесплатный чизбургер за покупки более $1 через их приложение.

Даже меньшие цепочки следуют этому примеру. Джек в коробке предлагает Джумбо Джек чизбургер за $1 покупку в их приложении, в то время как Карлс Джр предлагает полуценный двойной чизбургер в их приложении. Белая крепость предлагает сделку "купи один, получи один" на своих чиз-слайдерах через их приложение с кодом "СКАЖИ ЧИЗ".

Смашбургер, недавно обновивший свой логотип и меню, продает чизбургеры за $5 (обычно более $7) с кодом «БУРГЕРДЕЙ» в их приложении или в магазине, и они даже предоставляют вегетарианскую альтернативу. Плюс, они дают купон на 50% скидку на любой бургер или сэндвич в следующий визит, если вы закажете акцию.

Дорогие бургеры Макдоналдса были источником критики и отражением растущих цен на фастфуд. Джо Эрлинджер, президент Макдоналдса США, написал открытое письмо на сайте компании в мае, подчеркивая важность избегания случайных повышений цен, которые наносят ущерб репутации компании. Он также отметил, что цены не возросли так сильно, как люди думают.

Однако клиенты начали отказываться от цепочек фастфуда, выбирая рестораны повседневного питания, такие как Эпплби и Чилис, которые многие считают предлагающими лучшую ценность.

В результате сделки сейчас крайне важны для цепочек фастфуда, чтобы вернуть клиентов. Например, Вэнс предлагает младший чизбургер с беконом за пенни при покупке чего-то еще через их приложение.

Страдая от критики за дорогие бургеры, Макдоналдс предлагает двойные чизбургеры за 50 центов через их приложение в рамках своей стратегии по возрождению падающих продаж, демонстрируя важность скидок в пищевой промышленности для возвращения клиентов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Рабочие помахивают плакатами протеста во время забастовки, поскольку представители профсоюзов...
Экономика

"Боинг" снижает заработную плату руководителей, увольняет несоюзных работников во время трудовых споров

Boeing временно réduction executive и несоюзный персонал, не представленный профсоюзом, по словам CEO Келли Ортберг, в попытке сэкономить средства во время продолжающейся забастовки, сообщил сотрудникам в среду.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Аляска завершает покупку Гавайских авиалиний за 1,9 миллиарда долларов.
Экономика

Аляска завершает покупку Гавайских авиалиний за 1,9 миллиарда долларов.

Алиaskan Airlines завершила приобретение Hawaiian Airlines на сумму 1,9 миллиарда долларов после достижения соглашения с Департаментом транспорта Соединенных Штатов в среду.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна
Экономика

BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна

BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна BASF, крупнейшая в мире химическая компания, похоже, готовится к серьезным переменам, что вызывает волнение среди инвесторов. По данным Bloomberg, текущий CEO, Маркус Камиет, возможно, объявит о планах первичного публичного предложения (IPO) своего подразделения сельскохозяйственных химикатов в течение ближайших двух лет

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно