Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиБудущее

Сегодня мыльные оперы предлагают интересные сюжеты.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

14:10, Первое: Красные розы

- Сегодня мыльные оперы предлагают интересные сюжеты.

Бритта чувствует себя обязанной отпустить Хендрика, опасаясь, что это снова отдалит их друг от друга. Но Хендрик заверяет, что она не потеряет его, обещая сохранить близость. Он грезит о независимости в профессии и мечтает о собственном кабинете. Кстати, у него уже есть многообещающее предложение. Карле предстоит балансировать между личной жизнью и своим фуд-траком. После разговора с Гюнтером она понимает, что он еще не вложил достаточно усилий в бизнес. Но когда Гюнтер признается, что не может представить «Карлу» без нее, раздражение Карлы рассеивается.

17:30, RTL: Среди нас

Тобиас узнает, что Вивьен рассказала Сине свою тайну, и спешит предотвратить утечку. Ленни и Эйс чудом избегают компрометирующей ситуации. Цецилия советует им признаться Тео. Но Ленни и Эйс не сходятся во мнениях. Эйс замечает возможность поднять карьеру Ринго с помощью нового профессионального проекта. Кстати, как раз появляется вакансия помощника управляющего магазином.

19:05, RTL: Все подсчитывается

Изабель впадает в панику, когда Иmani раскрывает ее секрет. Сможет ли Максимилиан все уладить? Симони под давлением после того, как Юстус узнает о ее тайных попытках сохранить мороженое.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Эмили сожалеет, что упомянула Тобиаса перед Катрин. К счастью, триумфальная презентация Бертои поднимает ей настроение. К сожалению, Тобиас снова появляется. Кейт хочет опубликовать онлайн-урок макияжа, но Пол и Эмили считают, что она слишком молода. Пол пытается успокоить ее, согласившись быть моделью для макияжа, что вызывает переполох в их районе и за его пределами.

Будущее карьеры Хендрика выглядит многообещающим с предложением, которое у него уже есть. С другой стороны, Бритта беспокоится о будущем своего отношения с Хендриком, опасаясь, что отпускание снова отдалит их.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Его профессия в телерадиовещательной организации
Культура

Его профессия в телерадиовещательной организации

- Его профессия в телерадиовещательной организации После более чем трех десятилетий, 23 августа (в 18:45, RTL) Петер Клопфель (65) уйдет со своего поста ведущего новостей в программе "RTЛ Aktuell". Его коллега по спорту Ульрике фон дер Гробен (67) также покинет свою должность в новостной программе. Они объявили

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Скоро грядущие крики с буя: Джиджи Бирофио. В 25 лет его роль實 Ucrania звезды реалити-шоу является...
Культура

Скандал "секс в подарок на день рождения" приводит к тому, что лагерь впадает в хаос

Заснятая на пленку Ханка уходит, якобы лагерем в джунглях овладевает тишина? Маловероятно. Недочеты появляются, впоследствии исчезают. В конечном итоге, Винфриду нужно уйти.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Независимо от того, свадебное мероприятие или съемочная площадка, Зои Кравиц сохраняет непоколебимую страсть и преданность в каждом начинании.
Культура

Независимо от того, свадебное мероприятие или съемочная площадка, Зои Кравиц сохраняет непоколебимую страсть и преданность в каждом начинании.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум находятся в отношениях и недавно закончили съемки фильма, который оказался quite tough. У них уже есть следующая запланированная работа.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
"Пустыня" Софи Такер
Культура

"Пустыня" Софи Такер

Третье музыкальное произведение дуэта Sofi Tukker вобрало в себя мелодии, покоряющие сердца и поджигающие танцполы. Несомненно, вливание бразильских элементов придает особую изюминку и эмоциональную глубину их нынешним композициям.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В свете предполагаемой опасности весь нежизненно важный персонал былOrdered покинуть штаб НАТО,...
Политика

Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

НАТО повышает уровень безопасности на своей авиабазе в Гейльзенкирхене до второго поudiantes высокого и не зафиксировано инцидентов в ночь на четверг указывает на возможную смену курса на деэскалацию

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении
Экономика

На сколько мне нужно возместить ущерб?

Различные предприятия гарантируют осуществлять сокращение рабочей силы таким образом, чтобы считать его "социально справедливым". Тем не менее, эта терминология может показаться неоднозначной. Давайте проясним ее базовые элементы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно