14:10, Первое: Красные розы

- Сегодня мыльные оперы предлагают интересные сюжеты.

Бритта чувствует себя обязанной отпустить Хендрика, опасаясь, что это снова отдалит их друг от друга. Но Хендрик заверяет, что она не потеряет его, обещая сохранить близость. Он грезит о независимости в профессии и мечтает о собственном кабинете. Кстати, у него уже есть многообещающее предложение. Карле предстоит балансировать между личной жизнью и своим фуд-траком. После разговора с Гюнтером она понимает, что он еще не вложил достаточно усилий в бизнес. Но когда Гюнтер признается, что не может представить «Карлу» без нее, раздражение Карлы рассеивается.

17:30, RTL: Среди нас

Тобиас узнает, что Вивьен рассказала Сине свою тайну, и спешит предотвратить утечку. Ленни и Эйс чудом избегают компрометирующей ситуации. Цецилия советует им признаться Тео. Но Ленни и Эйс не сходятся во мнениях. Эйс замечает возможность поднять карьеру Ринго с помощью нового профессионального проекта. Кстати, как раз появляется вакансия помощника управляющего магазином.

19:05, RTL: Все подсчитывается

Изабель впадает в панику, когда Иmani раскрывает ее секрет. Сможет ли Максимилиан все уладить? Симони под давлением после того, как Юстус узнает о ее тайных попытках сохранить мороженое.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Эмили сожалеет, что упомянула Тобиаса перед Катрин. К счастью, триумфальная презентация Бертои поднимает ей настроение. К сожалению, Тобиас снова появляется. Кейт хочет опубликовать онлайн-урок макияжа, но Пол и Эмили считают, что она слишком молода. Пол пытается успокоить ее, согласившись быть моделью для макияжа, что вызывает переполох в их районе и за его пределами.

Будущее карьеры Хендрика выглядит многообещающим с предложением, которое у него уже есть. С другой стороны, Бритта беспокоится о будущем своего отношения с Хендриком, опасаясь, что отпускание снова отдалит их.

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