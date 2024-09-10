- Сегодня многие компании считают, что поколение Z требует слишком высоких зарплат.

В многочисленных секторах дефицит рабочей силы является серьезной проблемой уже давно. Компании ожесточенно борются за свежие таланты, выходящие из программ обучения и вступающие на рынок труда, в то время как бэби-бумеры постепенно уходят на пенсию. По словам эксперта по персоналу Евы Сток, "Те, кто не рассчитывает на Ген Зет сейчас, скоро обнаружат, что у них нет рабочей силы в своей организации."

Ген Зет, то есть люди, родившиеся между серединой 1990-х и 2010 годами, являются первым поколением, выросшим в цифровую эпоху. Опрос, проведенный Job Teaser и бизнес-школой EDHEC, показывает, что многие из этого поколения имеют конкретные карьерные цели и предпочтения при приеме на работу. Однако отделы кадров часто испытывают трудности в поиске подходящих кандидатов, в основном из-за несоответствия ожиданий заработной платы.

По данным опроса, более трети специалистов по подбору персонала испытывали больше трудностей при найме молодых талантов за последние три года. Основные проблемы были связаны с отсутствием квалифицированных кандидатов (55%) и нереалистичными ожиданиями заработной платы (46%). Недостаточная гибкость (40%) и недостаток опыта (36%) также создают проблемы.

Несмотря на трудности, молодые профессионалы необходимы для долгосрочного роста компании. Почти все менеджеры по персоналу считают, что найм их в этом году столь же или даже более важен, чем в прошлом году, несмотря на то, что ограниченные финансовые ресурсы не всегда совпадают. Как отмечает Сток из агентства Comspace, хотя опытные профессионалы могут казаться лучшим выбором с точки зрения общественности, молодые таланты необходимы для достижения долгосрочного успеха.

Чтобы привлечь их, компании должны делать акцент на сумме заработной платы в объявлениях о вакансиях (49%) и стремиться к быстрому процессу найма с минимальным количеством интервью (43%), согласно результатам опроса. Эти аспекты особенно нравятся людям в возрасте от 18 до 30 лет.

С другой стороны, почти половина респондентов назвали отсутствие близости к команде по найму и отсутствие прозрачности в вопросе заработной платы причинами отказа от процесса подачи заявки. Замедленный процесс принятия решений компанией также воспринимается отрицательно. По мнению молодых кандидатов, процесс подачи заявки не должен занимать более 20 дней.

Более половины менеджеров по персоналу признались, что "призраки" кандидатов – прекращают контакт во время процесса подачи заявки. Среди студентов и молодых профессионалов этот показатель близок к трем четвертям. Отрицательный опыт в процессе подачи заявки может иметь отрицательные последствия для компаний: 69% молодых кандидатов с отрицательным опытом заявили, что репутация компании ухудшилась для них.

В целом, в опросе приняли участие около 2000 человек в Германии с мая по июнь 2024 года. Примерно 1200 из них были студентами и молодыми профессионалами в возрасте от 18 до 30 лет, а более 700 – менеджерами по персоналу из компаний с не менее чем 10 сотрудниками. Образцы были разнообразными, представляя распределение пола и региона населения, а также размер компании.

Опрос показал, что молодые кандидаты имеют четкие ожидания относительно своей карьеры: около трех четвертей понимают свои предпочтения, сильные и слабые стороны, и отрасль, в которой они хотят работать. Около 70% также знают о карьерных возможностях в своей предпочтительной должности.

Однако молодые респонденты считают оценку своей ожидаемой заработной платы самой большой проблемой: 41% студентов и 34% выпускников университетов не имеют ожиданий по заработной плате.

Более 60% умеют делать свое резюме, сопроводительное письмо и сертификаты привлекательными для рекрутеров. Они также используют ИИ для этой цели. Почти половина заявила, что использует ИИ для составления или улучшения документов для подачи заявки, и более 40% используют его для составления важных вопросов на собеседовании.

Тем не менее, лишь небольшой процент объявлений о работе соответствует предпочтениям поколения Зет. Менеджеры по персоналу все больше внедряют ИИ в свои процессы. 60% используют ИИ для ответов на электронные письма, 50% для просмотра резюме и 42% для подготовки к интервью.

Тем не менее, только 22% менеджеров по персоналу адаптируют свои объявления о работе специально для поколения Зет, например, приспосабливая язык к молодым людям. Христиан Стефан Браун из страховой компании Ergo, в связи с исследованием, сказал, "Объявления о работе должны быть краткими и сосредоточены на интересах и ценностях целевой аудитории."

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