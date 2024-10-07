Сегодня мировой футбол сталкивается с угрозой трансферных сборов.

Является ли нарушение правил трансферов FIFA поводом для беспокойства? Сегодня Европейский суд вынесет решение. Последствия могут быть значительными в мировом футболе.

В чем проблема? Бывший французский футболист Лассан Диарра предъявил иск FIFA из-за определенных правил трансферов. В 2013 году он присоединился к российскому клубу "Локомотив" Москва, но сотрудничество не продлилось долго, и клуб расторг соглашение, требуя компенсацию. Диарра подал встречный иск о невыплате зарплаты, утверждая, что найти новый клуб было сложно из-за правил FIFA.

Согласно правилам FIFA, любой клуб, приобретающий Диарра, должен был компенсировать "Локомотиву" Москву в случае досрочного расторжения контракта без уважительной причины. Эта ситуация помешала материализоваться трансферу в бельгийский клуб "Спортинг дю Па де Шарлерой". Диарра впоследствии подал иск к FIFA и бельгийской футбольной ассоциации о возмещении убытков и потерянных доходов в размере шести миллионов евро. Бельгийский суд затем направил дело в ЕСПЧ.

Возможный исход вердикта? Подробности возможного решения предоставил заключение адвоката-генерала Мацея Шпунара. Он встал на сторону Диарра, утверждая, что система трансферов может быть незаконной. Он утверждал, что правила FIFA отпугивают клубы от подписания игроков из-за финансовых рисков. Введение штрафов против клубов потенциально может помешать игрокам работать в другой стране ЕС, таким образом ограничивая свободу передвижения ЕС.

Кроме того, правила FIFA ограничивают конкуренцию среди клубов, ограничивая возможности подписания игроков. Однако эти нарушения правил ЕС о свободе передвижения и конкуренции могут быть оправданы, если они служат законной цели. Судьи часто, но не всегда, следуют мнению адвоката-генерала. Например, в прошлом году они полностью проигнорировали его позицию в случае Суперлиги.

Какие могут быть последствия решения? ЕСПЧ рассматривает только те вопросы, которые ему представлены. Национальный суд (в данном случае, бельгийский) затем решает конкретное дело, учитывая правовую оценку ЕСПЧ. Если судьи согласятся с заключением адвоката-генерала и установят нарушение ЕСПЧ FIFA, это может радикально изменить систему трансферов в футболе. FIFA может быть вынуждена изменить свои правила.

В прошлом решение ЕСПЧ имело значительные последствия для мирового футбола: упомянутое решение Босмана позволило игрокам переходить из клубов в клубы без уплаты отступных. Однако ЕСПЧ также может оставить систему трансферов относительно нетронутой, потребовав от FIFA внести лишь незначительные изменения - возможно, гарантируя, что новый клуб не будет совместно ответственен с игроком, если клуб не был вовлечен в расторжение контракта.

Решение Европейского суда может потенциально разрешить спор Диарра с FIFA и "Локомотивом" Москва, так как он утверждает, что правила трансферов FIFA затрудняли поиск нового клуба. Решение также может иметь более широкие последствия, потенциально вынуждая FIFA пересмотреть свои правила трансферов, если ЕСПЧ найдет их нарушающими законодательство ЕС.

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